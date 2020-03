elettricità

Terna fa sapere di avere aggiudicato a 15 soggetti complessivi 103 MW sui 104 MW disponibili. I primi tre assegnatari sono i consorzi X-Response, Energy Aggregator e Toscana Energia

Buon successo per l’asta relativa al servizio di interrompibilità istantanea e di emergenza nel periodo 1° marzo - 31 dicembre 2020 per l'area Continente, mentre quella per il mese di marzo assegna solo 3 MW sui 60 MW messi in palio.

Nel primo caso, Terna fa sapere di avere aggiudicato a 15 soggetti complessivi 103 MW sui 104 MW disponibili, quantitativo “relativo a risoluzioni contrattuali, riacquisti e potenza interrompibile non già approvvigionata”. I primi tre assegnatari sono i tre Consorzi X-Response con 56 MW, Energy Aggregator con 20 MW e Toscana Energia con 11 MW. Il premio, così come per la procedura di marzo, è di 105.000 €/MW.

Terna ha intanto reso noto anche l’esito della procedura Uvam per marzo, che si è chiusa con l’assegnazione dell’intera capacità messa ad asta (8,6 MW nell’area B) a un premio decisamente contenuto: 18.814 €/MW/anno. Quattro i beneficiari: Suncity Energy (3,5 MW), Alea Energia (2 MW), Edison (2 MW), Epq (1,1 MW).