Aumenti di prezzi fuori misura a causa di un disaccoppiamento dei mercati dell’elettricità in Europa che ha rischiato di mandare in bancarotta decide di aziende energivore

Tutta colpa di un guasto tecnico così viene spiegato il clamoroso caos all’Epex, la più grande borsa elettrica d’Europa che ha provocato a fine giugno un aumento dei prezzi di oltre il 400% ma soprattutto un danno di quasi 350 milioni di euro a molte aziende.



Cos’è successo

Ad essere stata colpita – leggiamo da Energiaoltre che riprende Handelsblatt - è la negoziazione del giorno prima, l’energia elettrica scambiate per il giorno successivo. Secondo Epex Spot, il motivo dello straordinario aumento dei prezzi è stato “un errore tecnico” che ha portato la borsa a disaccoppiare i mercati dell’elettricità in Germania, Austria, Danimarca, Francia e in altri Paesi europei con l’elettricità che normalmente viene scambiata tra i Paesi, ma, a causa del problema i prezzi sono stati formati come se la Germania fosse un’isola che doveva approvvigionarsi interamente di elettricità, senza importazioni dai Paesi vicini. Ciò ha fatto sì che i prezzi salissero dai 90 euro per megawattora del giorno prima a 2.325 euro, mentre altre borse hanno mostrato prezzi normali. Ad esempio, un megawattora di elettricità sulla borsa nordeuropea Nord Pool costava in media 95 euro nello stesso giorno, mentre su Epex veniva venduto in media a 492 euro.



Chi paga

Anche se è vero che i contratti di fornitura spesso si basano solo in parte su quantità di energia acquistate anticipatamente a prezzi fissi, i grandi acquirenti energivori spesso acquistano solo una parte significativa poco prima ai prezzi correnti. E oggi chiedono conto di quanto accaduto. Ma non è ancora chiaro chi pagherà i danni a queste aziende. In molti ricordano che i prezzi potevano arrivare anche a 4mila euro a MW con il rischio di portare anche qualche impresa in bancarotta. Occorre anche dire che sebbene abbiano perso un milione di euro, molte aziende, grazie al balzo dei prezzi, sono riuscite a guadagnare diversi milioni in poche ore, vendendo la loro elettricità a prezzi estremamente alti.

Handelsblatt ha appreso dagli ambienti industriali che alcune società stanno già preparando una causa contro la borsa con sede a Parigi. Gli operatori di mercato si assumono i soliti rischi associati all’acquisto di elettricità sul mercato spot, fa sapere uno studio legale, tuttavia, i problemi tecnici causati dalla borsa non rientrano tra questi rischi.



L’intervento di Epex

La borsa elettrica ha poi reso noto di aver risolto le cause del guasto. “La problematica che ha causato l’errore è stata disattivata lo stesso giorno”, ha affermato un portavoce, aggiungendo che di essere certo che il problema tecnico che l’ha provocato “è stato completamente risolto e non si ripeterà. Stiamo lavorando anche a delle proposte per migliorare il collegamento complessivo con il mercato. Il focus è sulla comunicazione con il mercato, sulle procedure, sulle soluzioni di backup, sulle scadenze e sui programmi”.

Verrà creata una task force che lavorerà con i membri della borsa per trovare le soluzioni migliori. Tutti risolto dunque? Visti anche i problemi globali dei trasporti nel fine settimana, gli operatori per il momento continuano a mantenere le dita incrociate.