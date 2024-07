Nel mirino del tribunale regionale l’impianto di Hamm-Uentrop. Secondo l’azienda HKG la responsabilità è del governo federale

Chi deve pagare per lo smantellamento della centrale nucleare tedesca di Hamm-Uentrop che ha funzionato per soli sei anni a causa di innumerevoli problemi? La faccenda ha fatto capolino al Tribunale Regionale di Düsseldorf che esaminerà la questione. Al centro c’è l’azione di Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) sostenuta dal gruppo energetico RWE e da diverse aziende municipali, che chiede che i governi federale e statale si assumano i costi di smantellamento dell'impianto. Inoltre, devono farsi carico dello smaltimento e dello stoccaggio finale del materiale radioattivo. HKG ha intentato la causa contro il Governo federale e lo Stato del Nord Reno-Westfalia a febbraio.



La risposta del governo

In risposta a una richiesta di informazioni, il ministero delle Finanze ha annunciato che non è stato trovato alcun compromesso nelle trattative relative all'assunzione dei costi. "Gli azionisti e il Governo federale hanno assunto posizioni completamente opposte durante le trattative". La società che gestisce la centrale elettrica ha intentato una causa perché non esiste una base finanziaria sicura per il futuro. Il Tribunale Regionale di Düsseldorf deciderà ora chi deve pagare. La decisione non è prevista prima di alcune settimane. Originariamente, erano stati stanziati 350 milioni di euro per lo smantellamento del reattore.



L’impianto

Il reattore ad alta temperatura THTR doveva essere il futuro della fornitura di energia nucleare. Dopo 15 anni di costruzione, la centrale nucleare è stata inaugurata nel 1983 e smantellata sei anni dopo in seguito a innumerevoli problemi. Lo smantellamento della centrale dovrebbe iniziare alla fine del 2030. Sono previsti dieci anni per ultimare i lavori.