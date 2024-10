Ceduta l’intera quota azionaria detenuta dalla compagnia controllata da F2i e Finavias , per un valor di poco superiore ai 2 miliardi

2i Rete Gas è stata dunque ceduta a Italgas. È stato firmato il contratto per il quale è avvenuta la cessione da parte di F2i che detiene il 63,9% di 2i Rete Gas, Finavias (veicolo societario partecipato da Apg Asset Management e fondi gestiti da Ardian) il restante 36,1%. L’accordo avviene al termine di un periodo di esclusiva accordato a maggio scorso dai venditori a Italgas. Il trasferimento delle azioni è condizionato alle autorizzazioni delle autorità competenti ed è atteso avvenire nella prima parte del 2025. L’accordo riconosce a 2i Rete Gas un valore di 2,06 miliardi di euro alla data del 31 dicembre 2023.



I numeri di 2i Rete Gas

“Sotto la regia di F2i - si legge in una nota - la società ha perseguito un percorso di crescita che l’ha portata ad incrementare il numero di utenti dagli iniziali 1,9 milioni agli attuali 4,9 milioni, con una rete in gestione che oggi supera i 72 mila chilometri, con oltre 2.200 concessioni gestite da 2.200 persone. La crescita dimensionale è avvenuta mediante un’efficace strategia di acquisizione di altri operatori, lo sviluppo delle reti gestite e mediante la partecipazione alle poche gare per il rinnovo delle concessioni sinora bandite e assegnate”.



I commenti

“La cessione di 2i Rete Gas conclude un percorso virtuoso che ha visto F2i protagonista non solo nella creazione di un grande operatore nazionale efficiente per scala e competenze tecnologiche ma anche nella trasformazione dell’assetto proprietario di un intero settore che ha sofferto di elevati livelli di frammentazione tra gli operatori. L’efficienza raggiunta da 2i Rete Gas ha contribuito a favorire un graduale processo di riduzione delle tariffe di distribuzione del gas, a beneficio dell’intera comunità nazionale. L’aggregazione con Italgas completa questo percorso”, ha commentato Renato Ravanelli, amministratore delegato di F2i Sgr che ha aggiunto: “I ringraziamenti di F2i e dei suoi investitori vanno al management e a tutte le persone di 2i Rete Gas che, in tutti questi anni, hanno contribuito alla crescita industriale della società, raggiungendo elevati standard di servizio e di sicurezza”.

Rosario Mazza, senior managing director e head of infrastructure Italy di Ardian ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di aver fatto parte della storia di 2i Rete Gas fin dalla sua nascita e aver partecipato al suo percorso di crescita e consolidamento che ha portato la società ad essere un campione nazionale nelle infrastrutture energetiche del paese. Inoltre, siamo lieti di aver contribuito, dal 2018 anche con APG, al posizionamento di 2i Rete Gas come player fondamentale nel delicato percorso di transizione energetica nell’economia italiana. Ringraziamo F2i e il management per il supporto reciproco dimostrato in questi anni e auguriamo ad Italgas ogni successo per il futuro”.