La domanda globale di energia nel 2024 è cresciuta a un ritmo doppio rispetto alla media, a causa dell’aumento del consumo di elettricità in tutto il mondo. L’aumento dell’offerta di rinnovabili e gas naturale ha coperto la maggior parte del fabbisogno energetico aggiuntivo. Lo spiega un nuovo rapporto dell’Aie (Agenzia Internazionale dell’Energia).

La domanda globale di energia è aumentata del 2,2% lo scorso anno con una velocità maggiore dell’aumento medio annuo dei dieci anni precedenti, in crescita dell’1,3% tra il 2013 e il 2023. Lo segnala la nuova edizione del Global Energy Review dell’Aie è la prima valutazione globale delle tendenze del 2024 in tutto il settore energetico. Dal report si apprende che le economie emergenti e in via di sviluppo hanno rappresentato oltre l’80% dell’aumento della domanda globale di energia nel 2024. Questo nonostante una crescita più lenta in Cina, dove il consumo di energia è aumentato di meno del 3%, la metà del suo tasso del 2023 e ben al di sotto della recente media annuale del paese. Dopo diversi anni di calo, le economie avanzate hanno visto un ritorno alla crescita, con la loro domanda di energia in aumento di quasi l’1% in aggregato.



Boom elettrico da fresco, data center e AI

L’accelerazione della crescita della domanda globale di energia nel 2024 è stata guidata dal settore elettrico, con il consumo globale di elettricità che è aumentato di quasi 1.100 terawattora, o del 4,3%. Questo è stato quasi il doppio della media annuale dell’ultimo decennio. Il forte aumento dell’uso di elettricità nel mondo lo scorso anno è stato determinato dalla crescita della domanda di raffreddamento in molti paesi condizionatori, frigoriferi, informatica), nonché dall’aumento del consumo da parte dell’industria, dall’elettrificazione dei trasporti e dalla crescita dei data center e dell’intelligenza artificiale.



Rinnovabili e nucleare

L’espansione dell’offerta di fonti a basse emissioni ha coperto la maggior parte dell’aumento della domanda globale di elettricità nel 2024. La quantità di nuova capacità di energia rinnovabile installata in tutto il mondo è aumentata a circa 700 gigawatt, stabilendo un nuovo record annuale per il 22° anno consecutivo. Le aggiunte di capacità di energia nucleare hanno raggiunto il loro quinto livello più alto negli ultimi due decenni. Di conseguenza, l’80% dell’aumento della produzione globale di elettricità nel 2024 è stato fornito da fonti rinnovabili e nucleare, che insieme hanno contribuito al 40% della produzione totale per la prima volta.

Anche l’offerta di generazione a gas naturale è aumentata costantemente per coprire la crescente domanda di elettricità.

“Ci sono molte incertezze nel mondo e diverse narrazioni sull’energia – ma questo nuovo rapporto dell’Aie basato sui dati mette sul tavolo alcuni fatti chiari su ciò che sta accadendo a livello globale”, ha affermato il direttore esecutivo dell’Aie Fatih Birol. “Ciò che è certo è che l’uso di elettricità sta crescendo rapidamente, trascinando con sé la domanda complessiva di energia a tal punto che è sufficiente a invertire anni di calo del consumo energetico nelle economie avanzate. Il risultato è che la domanda di tutti i principali combustibili e tecnologie energetiche è aumentata nel 2024, con le rinnovabili che coprono la quota maggiore della crescita, seguite dal gas naturale. E la forte espansione del solare, dell’eolico, del nucleare e dei veicoli elettrici sta allentando sempre più i legami tra crescita economica ed emissioni”.



Gas e fossili

Come risultato del maggiore consumo di energia, il gas naturale ha registrato il più forte aumento della domanda tra i combustibili fossili nel 2024. La domanda di gas è aumentata di 115 miliardi di metri cubi (bcm), o del 2,7%, rispetto a una media di circa 75 bcm all’anno nell’ultimo decennio.

Nel frattempo, la domanda di petrolio è cresciuta più lentamente, aumentando dello 0,8% nel 2024. La quota del petrolio sulla domanda totale di energia è scesa sotto il 30% per la prima volta in assoluto, 50 anni dopo aver raggiunto il picco del 46%. Le vendite di auto elettriche sono aumentate di oltre il 25% lo scorso anno, con i modelli elettrici che rappresentano un’auto su cinque venduta a livello globale. Ciò ha contribuito considerevolmente al calo della domanda di petrolio per il trasporto su strada, che ha compensato una parte significativa dell’aumento del consumo di petrolio per l’aviazione e la petrolchimica.

La domanda globale di carbone è aumentata dell’1% nel 2024, la metà del tasso di aumento registrato l’anno precedente. Secondo il rapporto, le intense ondate di calore in Cina e in India – che hanno aumentato il fabbisogno di raffreddamento – hanno contribuito per oltre il 90% all’aumento annuale totale del consumo di carbone a livello globale, evidenziando i grandi impatti che le condizioni meteorologiche estreme possono avere sui modelli di domanda di energia.



Emissioni

La continua e rapida adozione di tecnologie energetiche pulite ha limitato l’aumento annuale delle emissioni di anidride carbonica (CO2) legate all’energia, che si stanno sempre più disaccoppiando dalla crescita economica, secondo il rapporto. Le temperature record hanno contribuito in modo significativo all’aumento annuale dello 0,8% delle emissioni globali di CO2 a 37,8 miliardi di tonnellate. Ma la diffusione di fotovoltaico, eolico, nucleare, auto elettriche e pompe di calore dal 2019 previene ora 2,6 miliardi di tonnellate di CO2 all’anno, l’equivalente del 7% delle emissioni globali.

Le emissioni di CO2 nelle economie avanzate sono diminuite dell’1,1% a 10,9 miliardi di tonnellate nel 2024 – un livello visto l’ultima volta 50 anni fa, anche se il PIL cumulativo di questi paesi è ora tre volte più grande. La maggior parte della crescita delle emissioni nel 2024 è provenuta dalle economie emergenti e in via di sviluppo diverse dalla Cina. Sebbene la crescita delle emissioni in Cina sia rallentata nel 2024, le emissioni pro capite del paese sono ora superiori del 16% a quelle delle economie avanzate e quasi il doppio della media globale.