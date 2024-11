La società energetica austriaca Omv è stata informata dal colosso russo. Le forniture dovrebbero cessare completamente dall’inizio del 2025, dopo la scadenza dell'attuale accordo quinquennale. Grazie ai suoi ampi stoccaggi l’Italia sarà tra i primi fornitori di Vienna

Gazprom ha interrotto le forniture di gas naturale attraverso l'Ucraina alla compagnia austriaca Omv. Le forniture di gas russo all'Europa attraverso l'Ucraina potrebbero cessare completamente dall’inizio del 2025, dopo la scadenza dell'attuale accordo quinquennale, poiché l'Ucraina invasa si è rifiutata di negoziare con Mosca i nuovi termini del transito. La notizia – data dal colosso russo alla società energetica austriaca - in verità non è una grossa sorpresa tanto che il cancelliere austriaco Karl Nehammer ha detto che l'annuncio della fine delle forniture della Gazprom era atteso da tempo e che l'Austria si è preparata grazie agli stoccaggi. Qualora non fossero abbastanza proprio grazie al suo 98,5% della capacità stoccata di gas disponibile l'Italia sarà proprio uno dei paesi che esporteranno gas verso l'Austria.



Il gasdotto ucraino

Le forniture di gas russo all'Europa attraverso l'Ucraina, dopo quasi tre anni di guerra in Ucraina e di sanzioni a Mosca, sono molto ridotte. La Russia ha spedito circa 15 miliardi di metri cubi di gas attraverso l'Ucraina nel 2023 - solo l'8% di quanto ne arrivava nel 2018-2019. Il gasdotto di epoca sovietica Urengoy-Pomary-Uzhgorod porta il gas dalla Siberia attraverso la città di Sudža ora sotto il controllo delle forze militari ucraine, nella regione russa di Kursk. Attraverso l'Ucraina arriva poi in Slovacchia. In Slovacchia, il gasdotto si divide in rami diretti verso la Repubblica Ceca e l'Austria. L'Austria ha ricevuto finora la maggior parte del suo gas attraverso l'Ucraina, mentre la Russia rappresenta circa i due terzi delle importazioni di gas dell'Ungheria. La Slovacchia riceve dal gigante energetico Gazprom circa 3 miliardi di metri cubi all'anno, pari a circa due terzi del suo fabbisogno. La Repubblica Ceca ha quasi completamente tagliato le importazioni di gas dall'est l'anno scorso, ma ha ripreso ad acquistare gas dalla Russia nel 2024. L'Ucraina guadagna ancora 0,8-1 miliardo di dollari in tasse di transito per il gas russo. Secondo i calcoli della Reuters, la Russia guadagna oltre 3 miliardi di dollari dalle vendite attraverso l'Ucraina, sulla base di un prezzo medio del gas di 200 dollari per 1.000 metri cubi. La Russia si è detta pronta a prolungare l'accordo di transito, ma Kiev ha ripetutamente affermato che non lo farà.