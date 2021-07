I carburanti hanno ripreso quota rispetto al 2020 (+21,5%), ma restano ancora inferiori del 10,5% rispetto al 2019

Nei primi sei mesi dell’anno i consumi petroliferi italiani sono ammontati a 25,4 milioni di tonnellate, con un incremento del 9,8% (+2.274.000 tonnellate) rispetto allo stesso periodo del 2020, tuttavia ancora inferiori del 12,8% rispetto al 2019. Lo rende noto Unem.



I carburanti crescono ma non al livello del 2019

Più nel dettaglio i carburanti, secondo i dati forniti, hanno ripreso quota rispetto al 2020 (+21,5%), ma restano ancora inferiori del 10,5% rispetto al 2019. I consumi di carburanti autotrazione (benzina + gasolio) sono risultati pari a 13,8 milioni di tonnellate, con un incremento del 21,5% (+2.441.000 tonnellate) rispetto allo stesso periodo del 2020. In particolare, rispetto al periodo gennaio-giugno 2020: la benzina totale ha mostrato un incremento del 23,7%, con una crescita quasi analoga della benzina venduta sulla rete (+24%); il gasolio autotrazione ha evidenziato un aumento del 20,9%, mentre il gasolio venduto sulla rete del 19,6%.



Migliorano bitumi e lubrificanti

Il miglioramento osservato nelle attività manifatturiere e delle costruzioni, in particolare nella manutenzione stradale, ha determinato segnali positivi per alcuni prodotti come bitumi +38,1%, carica petrolchimica +30,6% e lubrificanti industria +29,8%), che evidenziano la rilevanza dei prodotti petroliferi non solo nei trasporti stradali.



A giugno +16,6% per i consumi

Quanto al mese di giugno, i consumi di carburanti autotrazione (benzina + gasolio), a parità di giorni lavorativi, sono stati pari a 2,7 milioni di tonnellate, di cui 0,7 milioni di benzina e 2 milioni di gasolio, con un incremento del 17,9% (+415.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2020, e superiori del 3,2% rispetto a giugno 2019 (che aveva comunque un giorno lavorativo in meno). Fra gli andamenti dei prodotti, in particolare la benzina totale ha mostrato una crescita del 22,2% (+120.000 tonnellate) rispetto a giugno 2020, tornando allo stesso livello del 2019 e con andamento simile della benzina venduta sulla rete (+21,8%). Il gasolio autotrazione ha evidenziato un incremento del 16,6% (+295.000 tonnellate), superando di oltre il 4% il livello del 2019, con una crescita del gasolio venduto sulla rete del 14,5% e anche maggiore per il gasolio extra-rete (+20%). Il carburante per aerei, nonostante abbia fatto segnare un incremento di circa il 136%, dato che risente del confronto con la situazione di blocco quasi totale dell’aviazione civile nel giugno 2020, presenta volumi ancora inferiori del 63% verso giugno 2019, essendo tuttora molto forti gli effetti della crisi pandemica su questo prodotto.