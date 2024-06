Il jet fuel con un +18% si consolida su livelli superiori al 2019, i prezzi dei carburanti rafforzano la tendenza al ribasso. I dati di Unem

Crescono i consumi petroliferi in Italia. A maggio le vendite di carburanti sono aumentate dell’1,7% rispetto a un anno fa. La benzina guida l’incremento (+34.000 tonnellate) insieme al Gpl (+6.000 tonnellate) e al gasolio (+4.000 tonnellate), grazie anche al lungo ponte del primo maggio che ha favorito gli spostamenti. Lo rivela il tradizionale aggiornamento di UNEM. I consumi di carburanti autotrazione (benzina+gasolio) sono stati pari a circa 2,78 milioni di tonnellate, con un incremento dell’1,1% rispetto allo stesso mese del 2023 (+ 30.000 tonnellate). Livello nettamente più alto rispetto ai volumi pre-pandemici (+4,7% vs. maggio 2019) che confermano la loro prevalenza nel soddisfare i bisogni della mobilità stradale.



Carburanti avio, olio combustibile, bitumi

Continua anche il trend positivo dei carburanti avio (+18%) che si confermano sui livelli pre-Covid grazie ad una decisa ripresa dei flussi turistici e dei viaggi di lavoro per i quali il nostro Paese è classificato come meta europea preferita per il turismo congressuale e al secondo posto a livello mondiale dopo gli Stati Uniti. Rispetto al periodo pre-pandemico, la benzina evidenzia un progresso di oltre il 20%, mentre il gasolio è sostanzialmente in linea. La tendenza positiva della mobilità stradale ha impattato anche sul gpl autotrazione (+4,3%), mentre la domanda dei bunker torna a mostrare un indebolimento (-4,4%), con un forte calo degli usi di olio combustibile non sufficientemente compensato dalla crescita di quelli di gasolio, verso i quali la flotta navale tenderebbe ad orientarsi per il rispetto delle norme IMO. Dopo la frenata di marzo, si confermano per il secondo mese in crescita i bitumi (+13%), mentre i lubrificanti, sebbene con gli usi motore in crescita (+4,3%), non riescono ad evitare un dato negativo complessivo (-3,4% rispetto a maggio 2023), a causa del forte calo (-10,2%, il terzo consecutivo) del settore dei lubrificanti per industria ormai in palese difficoltà. Nuova flessione per la carica petrolchimica netta (-17%), con un ulteriore calo a due cifre, come quelli registrati nel corso del 2023 e che continua a riflettere le criticità del mercato dei propri prodotti.



Prezzi

I prezzi al consumo dei carburanti, a maggio, hanno evidenziato una tendenza alla contrazione, con la benzina che in media è stata pari a 1,897 euro/litro (-1 cent euro/litro rispetto ad aprile), mentre il gasolio si è attestato a 1,755 (-4,5 cent rispetto al mese precedente). A livello di prezzo industriale (al netto delle tasse), sia la benzina che il gasolio sono risultati inferiori di circa 3 centesimi rispetto alla media dell’area euro. La crescita dei prodotti per la mobilità si conferma anche sul consolidato dei primi cinque mesi 2024, con le vendite che crescono del 2,6% verso lo stesso periodo del 2023, nonostante l’azzeramento dei consumi di olio combustibile per la termoelettrica che ha pesato sul totale con un calo di 281.000 tonnellate, e la continua contrazione dei prodotti per la petrolchimica (-14% rispetto allo stesso periodo del 2023).



Primi cinque mesi 2024

Nei primi cinque mesi 2024 i consumi petroliferi sono ammontati a circa 23,2 milioni di tonnellate, con un incremento dello 0,8% (+188.000 tonnellate) rispetto allo stesso periodo 2023, mentre il totale delle sole vendite destinate al mercato, ossia al netto dei consumi legati alle attività di raffinazione, sono aumentate del 2,6% (+538.000 tonnellate) Le vendite di carburanti autotrazione (benzina+gasolio) sono risultate pari a 13 milioni di tonnellate (+3,5%, +438.000 tonnellate verso lo stesso periodo del 2023) e superiori del 2,4% (+304.000 tonnellate) rispetto al livello pre-pandemico.