In Terna è previsto l’arrivo di Giuseppina di Foggia e l’ex ministro Cingolani sarà il nuovo ad di Leonardo

Nessuna sorpresa dunque per i vertici dei colossi energetici partecipati dallo Stato. Il governo Meloni ha confermato tutte le indiscrezioni degli ultimi giorni confermando (per la quarta volta) alla guida di Eni, Claudio Descalzi, mentre viene sostituito Francesco Starace ad di Enel con il manager già Terna, Flavio Cattaneo (e Paolo Scaroni, ex Eni, presidente)

Eni

Per il rinnovo degli organi sociali dell'Eni il Mef ha indicato per una conferma l'ad Claudio Descalzi e indicato il nome di Giuseppe Zafarana che lascia la guida della Guardia di Finanza. Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Eni convocata per il 10 maggio, il Mef - titolare del 4,34% del capitale e per il tramite della Cassa depositi e prestiti (partecipata all'82,77% dal Mef) di un ulteriore 25,76% - ha depositato, di concerto con il Mimit, la seguente lista per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e che vede la presenza dei consiglieri: Cristina Sgubin; Elisa Baroncini; Federica Seganti; Roberto Ciciani. Il nuovo collegio sindacale di Eni, si legge nella nota del Mef, sarà invece composto dai seguenti nominativi: Giulio Palazzo (effettivo); Andrea Parolini (effettivo); Marcella Caradonna (effettivo); Giulia de Martino (supplente); Riccardo Bonuccelli (supplente).



Enel

Il Mef ha indicato ai vertici Enel Flavio Cattaneo ad e Paolo Scaroni presidente. Nella lista depositata dal Ministero dell'Economia di concerto con il Mimit, titolare del 23,59% del capitale, rientrano come consiglieri del nuovo Cda Alessandro Zehenter, Johanna Arbib Perugia, Fiammetta Salmoni e Olga Cuccurullo. L'assemblea degli azionisti di Enel è stata convocata per il 10 maggio prossimo.



Terna e Leonardo

Confermata invece l'attesa per Stefano Cingolani Ad di Leonardo mentre alla presidenza arriva Stefano Pontecorvo. È l'indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze che ha depositato le liste per il rinnovo degli organi sociali di Enel, Eni, Leonardo e Poste Italiane. Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Leonardo convocata per il 9 maggio, il Mef - titolare del 30,2% del capitale - ha depositato, di concerto con il Mimit, la lista per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione che indica Roberto Cingolani amministratore delegato e Stefano Pontercorvo presidente. La lista indica inoltre come consiglieri Elena Vasco, Enrica Giorgetti, Francesco Macrì, Trifone Altieri, Cristina Manara , Marcello Sala. Infine per Terna, la premier ha puntato tutte le sue carte su Giuseppina di Foggia, anche per marcare una presenza femminile nel gotha dei manager pubblici. Attesa per oggi la nomina.