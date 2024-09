Vacanze petrolifere. Vola anche il cherosene avio. Aumenta la domanda di gasolio e di bunker navale. Il fabbisogno di benzina aumenta del 7,1% (+54mila tonnellate) e tocca livelli di consumo che non si vedevano dal 2011. I prezzi dei carburanti continuano a scendere. I dati Unem

Anche in agosto sono cresciute le vendite di prodotti petroliferi: +2,5% (+116mila tonnellate) rispetto all'agosto 2023. A sostenere la crescita, ancora una volta, un incremento generalizzato della domanda di carburanti per la mobilità, aiutati anche da prezzi alla pompa inferiori rispetto allo stesso periodo del 2023. Il carburante per aerei, cioè il jet fuel o cherosene avio, conferma il trend positivo che nel mese precedente l’ha portato al record storico facendo segnare un +4,9% rispetto in agosto 2023. Lo segnala Unem nel suo consueto aggiornamento.

Decisa crescita della benzina che, con un aumento del 7,1% (+54mila tonnellate), tocca livelli di consumo che non si vedevano dal 2011. Ancora un leggero progresso per il gasolio (+1%). Positivi anche tutti gli altri carburanti per la mobilità, come gpl e prodotti per la navigazione (bunker) che hanno riflesso anche lo sviluppo stagionale dell’attività crocieristica.

I prezzi al consumo dei carburanti in agosto hanno mostrato una chiara tendenza ribassista con una riduzione di circa 6 centesimi euro/litro nell’arco del mese (10 centesimi in meno rispetto all’agosto 2023), tendenza che è proseguita anche in questa prima parte di settembre. A livello di prezzo industriale (al netto delle tasse), sia la benzina che il gasolio si mantengono al di sotto della media dell’area euro per circa 2 centesimi.

Il consolidato dei primi otto mesi 2024 mostra un incremento delle vendite del 2,5% verso lo stesso periodo del 2023, seppure penalizzate dal petrolchimico che ha confermato il trend negativo dell’anno passato (-6,5% nei primi otto mesi). Quanto ai consumi per la mobilità, nei primi otto mesi dell’anno risultano più alti di 920mila tonnellate rispetto a quelli dello stesso periodo dell’anno precedente, di cui quasi la metà attribuibili al jet fuel. Complessivamente, benzina e gasolio insieme nel periodo presentano volumi superiori del 2,8% rispetto al periodo pre-pandemico.

A seguire il dettaglio dei consumi petroliferi nel mese di agosto e nei primi otto mesi 2024.



Prezzi

I prezzi dei carburanti in agosto hanno continuato a scendere, con la benzina che a fine mese in media si è attestata a 1,796 euro al litro, 5,5 centesimi al litro in meno rispetto a inizio mese, e il gasolio a 1,668 euro il litro, in calo di 6 centesimi rispetto ai primi giorni del mese. Questa flessione, ancora in atto, è stata conseguente alla minore tensione delle quotazioni internazionali, nonostante il perdurare degli elementi di elevata instabilità nelle diverse crisi geopolitiche tuttora aperte.



I prodotti che piacciono

La benzina totale, in agosto ha confermato la sua tendenza al rialzo che oramai risulta strutturale, rilevando un incremento (+7,1%, +54mila tonnellate) rispetto in agosto 2023, con un andamento identico per quella venduta sulla rete. In crescita anche il gasolio autotrazione, che ha guadagnato 18mila tonnellate rispetto ai livelli di un anno fa (+1% rispetto in agosto 2023).

Il canale rete ha confermato il dato positivo del mese precedente (+0,5%) mentre mantiene la tendenza positiva il canale extra-rete (+2%). Gli effetti del giorno lavorativo in meno, che hanno certamente impattato sul traffico merci dei veicoli pesanti (-3% secondo i dati Anas), si stima siano stati compensati dai volumi aggiuntivi degli autobus, che pure si riforniscono in extra rete, grazie al maggior flusso turistico estivo per vie stradali.

La tendenza positiva della mobilità stradale ha impattato anche sul gpl autotrazione (+3%). Prosegue, ma rallenta di intensità, la dinamica di crescita dei volumi di carburante per aerei (jet fuel), che rispetto in agosto 2023 ha rilevato un aumento del 4,9% (+24mila tonnellate), confermandosi non solo oltre i livelli pre-Covid (+1,2%), ma anche segnando il massimo mai raggiunto nel mese di agosto, grazie al forte rafforzamento dei flussi turistici nazionali ed internazionali, in particolare di quelli dagli Stati Uniti. Anche la domanda dei bunker si conferma in crescita per il terzo mese consecutivo (+2,8%), trascinato al rialzo dal forte incremento degli usi di gasolio, verso i quali la flotta navale tenderebbe ad orientarsi per il rispetto delle norme IMO.



I prodotti che calano

Tra i prodotti che calano ci sono i lubrificanti, che dopo il rimbalzo di luglio tornano a segnare una flessione (-7,7%), in quanto al persistente andamento negativo degli usi industriali (- 9,9% rispetto in agosto 2023, sesto calo mensile consecutivo) non è seguita una variazione positiva degli usi motore anch’essi in decisa decrescita (- 5,4%); dopo quattro mesi di continui aumenti segnano il passo anche i bitumi (- 7,6%);

la carica petrolchimica netta, che riprende un andamento altalenante e dopo due mesi di variazioni positive torna a segnare un calo (-4.2%).



Immatricolazioni

Nel mese di agosto secondo i dati Anfia, le nuove immatricolazioni di autovetture mostrano un forte decremento del 14,1% rispetto in agosto 2023. In calo tutte le alimentazioni tradizionali, con le immatricolazioni delle auto a benzina diminuite del 18,8% quelle a gasolio del 32,1%, gpl -6,8% mentre quelle a metano scendono addirittura del 96,5%. Salgono solamente le immatricolazioni delle auto ibride non ricaricabili (+2%) mentre le elettriche BEV tornano a segnare contrazioni superiori anche a quelle del gasolio (-36%). Complessivamente, in agosto 2024 le nuove vetture immatricolate ad alimentazione “tradizionale” (52,2%) ed ibride HEV (40,6%) raggiungono un peso del 92,8% del tutto invariato rispetto alla quota di agosto 2023.



I primi otto mesi 2024

Nei primi otto mesi 2024 i consumi petroliferi sono ammontati a circa 38,5 milioni di tonnellate, con un incremento dell’1,3% (+506mila tonnellate) rispetto allo stesso periodo 2023, mentre il totale delle sole vendite destinate al mercato, ossia al netto dei consumi legati alle attività di raffinazione, sono aumentate del 2,5% (+850mila tonnellate).

Le vendite di carburanti autotrazione (benzina+gasolio) sono risultate pari a 21,4 milioni di tonnellate (+2,3%, +474mila tonnellate verso lo stesso periodo del 2023) e superiori del 2,8% rispetto al livello pre-pandemico.