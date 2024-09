Al via un nuovo quadro di riferimento per la riduzione delle emissioni di metano. I promotori pubblicheranno ogni anno una valutazione indipendente sui firmatari dell'Oil & Gas Decarbonization Charter

L’Agenzia Internazionale dell'Energia (Aie-Iea), insieme all'osservatorio internazionale delle emissioni di metano del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (Unep) e all’Environmental Defense Fund, ha lanciato un nuovo quadro di riferimento per ridurre le emissioni di metano, progetto che racchiude 25 nuovi parametri che valuteranno ogni anno i progressi delle principali aziende del settore oil & gas.



Il programma

Per sostenere gli sforzi per affrontare questo problema, Aie-Iea, Unep e Edf hanno presentato un nuovo quadro completo per sostenere e riferire i progressi compiuti dalle compagnie petrolifere e del gas di tutto il mondo verso le riduzioni delle emissioni, in linea con gli obiettivi fissati nella Oil & Gas Decarbonization Charter. L'Ogdc è un programma di punta lanciato in occasione dei colloqui sul clima delle Nazioni Unite dello scorso anno (COP28) negli Emirati Arabi Uniti. Con 54 aziende aderenti, l'Ogdc mira ad aiutare l'industria nel suo complesso ad accelerare gli sforzi per affrontare il riscaldamento climatico. L'iniziativa indipendente per la responsabilizzazione sul metano è stata creata dalla Aie-Iea, dall'Imeo e da Edf per fornire una supervisione degli sforzi compiuti dall'intero settore, tracciare i progressi e contribuire a garantire che le aziende mantengano le loro promesse.

Il nuovo quadro esamina i piani dettagliati delle società petrolifere e del gas, ponendo l'accento sui miglioramenti di anno in anno nella pianificazione e nell'esecuzione, fornendo la necessaria trasparenza alle istituzioni finanziarie, ai ministeri, agli acquirenti commerciali di gas, alle ONG e al pubblico. Secondo il documento, la rendicontazione delle aziende dovrebbe seguire i protocolli della Oil & Gas Methane Partnership. Creato dall'Unep nel 2014 e potenziato nel 2020, l'OGMP 2.0 è l'unico quadro internazionale di rendicontazione del settore basato su misure complete.



Una valutazione indipendente

Insieme, la Aie-Iea, l'Imeo e l'Edf pubblicheranno ogni anno una valutazione indipendente relativa ai firmatari dell'Ogdc e ad altri produttori in tutto il mondo, monitorando i progressi compiuti rispetto ai nuovi parametri. La prima di queste schede di valutazione è prevista per l'anno prossimo e valuterà se le aziende hanno messo in atto gli obiettivi, i piani e i processi di rendicontazione necessari.

Le schede successive valuteranno quantitativamente i livelli di ciascun criterio, se gli obiettivi specifici sono in linea con l'Ogdc e con la necessità di limitare il riscaldamento a 1,5 °C, e seguiranno i progressi verso gli obiettivi stabiliti. La trasparenza sui livelli di emissione e sulle azioni intraprese per affrontarli sarà fondamentale per l'industria, per garantire alle parti interessate i progressi compiuti. Ciò include la comunicazione di dati empirici sulle emissioni di metano utilizzando standard e protocolli di misurazione solidi, come quelli stabiliti dall'Ogmp 2.0. Questi dati, insieme alla crescente capacità di monitorare le emissioni attraverso nuovi strumenti di telerilevamento, come il MethaneSat di Edf e il satellite Tanager di Carbon Mapper, contribuiranno a garantire la responsabilità degli impegni.

Un totale di 25 parametri fornirà un'istantanea completa e trasparente dei progressi del settore petrolifero e del gas nel rispetto degli impegni assunti. Esse riguardano le riduzioni delle emissioni e gli investimenti in energia pulita, i metodi per raggiungere questi obiettivi e la valutazione del modo in cui le aziende divulgano pubblicamente e riportano le informazioni rilevanti per il raggiungimento dei loro impegni Ogdc.

Il nuovo quadro normativo è il primo prodotto di un'iniziativa indipendente di responsabilità per il metano lanciata lo scorso anno alla COP28. Combinando trasparenza e responsabilità con dati all'avanguardia, l'obiettivo è rendere visibili e quantificabili le emissioni di metano del settore petrolifero e del gas, impegnare le economie emergenti e in via di sviluppo ad affrontare le perdite di metano nella produzione nazionale di petrolio e gas e spingere a rafforzare le politiche e le normative governative sull'acquisto di metano e le politiche commerciali a livello mondiale.



Il “peso” del metano

Il metano è un potente driver del riscaldamento climatico. Le emissioni prodotte dalle operazioni sui combustibili fossili e da altre fonti sono responsabili di almeno il 30% dell'attuale riscaldamento globale. Se realizzati integralmente e nei tempi previsti, gli impegni dell'Ogdc ridurrebbero le emissioni di metano a monte di circa il 15% entro il 2030. Se tutte le 100 principali aziende produttrici, compresi i firmatari dell'Ogdc, facessero lo stesso, le emissioni di metano provenienti da petrolio e gas verrebbero dimezzate a livello globale entro il 2030. La Aie-Iea stima che le operazioni di estrazione del petrolio e del gas abbiano provocato quasi 80 milioni di tonnellate di emissioni di metano nel 2023 (equivalenti a circa 120 miliardi di metri cubi di gas naturale). Le emissioni di metano sono rimaste vicine a questi livelli per oltre un decennio. Inoltre, nel 2023 sono stati bruciati quasi 150 miliardi di metri cubi di gas naturale in tutto il mondo.

La riduzione delle emissioni di metano e del flaring è un banco di prova cruciale per l'impegno dell'industria petrolifera e del gas nell'azione per il clima, perché le opportunità di mitigazione sono ampie, le correzioni sono efficaci dal punto di vista dei costi e il controllo delle perdite migliora l'efficienza operativa. Ciò rende ancora più importante che l'Ogdc realizzi il suo potenziale per accelerare gli sforzi dell'intero settore petrolifero e del gas per contribuire ad affrontare il riscaldamento climatico.



I commenti

“I recenti impegni, come l'Ogdc, rappresentano un passo avanti tangibile per le aziende del settore petrolifero e del gas che vogliono allineare le loro attività all'Accordo di Parigi. Ora le aziende devono trasformare rapidamente le loro promesse in azioni”, ha dichiarato il direttore esecutivo della Aie-Iea Fatih Birol. “Le emissioni di metano prodotte dalle attività dei combustibili fossili sono una delle principali cause del riscaldamento globale e affrontarle è uno dei modi più rapidi e meno costosi per tenere sotto controllo il riscaldamento climatico. Questa nuova iniziativa garantirà la responsabilità e la trasparenza dell'intero settore petrolifero e del gas e contribuirà a realizzare presto progressi significativi.” “Per ridurre drasticamente l'inquinamento da metano, i produttori devono fare dei cambiamenti ora. Questi investimenti richiedono anni per essere attuati”, ha dichiarato Fred Krupp, presidente di Environmental Defense Fund. “Questo quadro di responsabilità contribuirà a garantire che le compagnie petrolifere e del gas realizzino le riduzioni necessarie in tempo. Nessuno può aspettare fino al 2030 e agitare una bacchetta magica. Abbiamo bisogno di vedere i progressi ogni anno e che le aziende dimostrino il loro lavoro lungo il percorso”. “Il riscaldamento del clima sta danneggiando la salute umana, i sistemi alimentari e gli habitat naturali, con costi enormi per le società. La riduzione delle emissioni di metano è un modo cruciale per ridurre questi impatti mentre prosegue la transizione verso l'energia pulita”, ha dichiarato Inger Andersen, sottosegretario generale delle Nazioni Unite e direttore esecutivo dell'Unep. “I progressi su questi impegni in questo decennio devono essere una priorità assoluta”.