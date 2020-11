L’Ebitda è aumentato di oltre il 7% grazie alla produzione idroelettrica ed eolica, che ha bilanciato il minor contributo della generazione termoelettrica

Nei primi nove mesi dell’anno Edison ha registrato una crescita dell’EBITDA del 7,1% a 511 milioni di euro (477 milioni di euro nello stesso periodo dello scorso anno), principalmente grazie al contributo delle rinnovabili e, in particolare, alla produzione idroelettrica ed eolica che ha bilanciato sia il minor contributo della generazione termoelettrica sia la contrazione dei volumi downstream, soprattutto per effetto del lockdown. Lo si apprende in una nota della società.



Lo scorso anno, Edison ha allargato il proprio perimetro nelle rinnovabili diventando il secondo operatore dell’eolico in Italia, ponendo le basi per lo sviluppo nel fotovoltaico e affermandosi come player integrato lungo tutta la filiera. Nel dettaglio, i ricavi sono calati del 25% a 4,521 miliardi "risentendo del quadro di riferimento che mostra una forte contrazione sia dei volumi sia dei prezzi di vendita". Nonostante la crisi economica determinata dal Covid-19, che ha avuto un impatto negativo stimato in 63 milioni di euro sull’EBITDA del periodo, il risultato netto, escludendo le attività in dismissione dell’E&P, si attesta a 102 milioni di euro (147 milioni di euro nello stesso periodo del 2019). Il risultato netto del Gruppo Edison, che include le attività E&P oggetto di cessione, è negativo per 78 milioni di euro (-373 milioni di euro nei primi 9 mesi del 2019).



L’indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2020 si attesta a 645 milioni di euro da 516 milioni di euro al 31 dicembre 2019. “Edison mantiene un solido profilo economico e finanziario e può attingere a importanti riserve di liquidità per supportare sia le esigenze operative sia i piani di sviluppo del business”, ha sottolineato l’azienda.