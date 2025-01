Voglia di Smr contro i blackout continui. Negli ultimi dieci anni, Ruanda, Sudafrica, Zambia e Burkina Faso hanno firmato accordi con la Russia per sostenere lo sviluppo delle risorse nucleari

Lo Zimbabwe si sta rivolgendo a investitori russi affinché lo aiutino a costruire piccoli reattori nucleari modulari (Smr) per fare fronte alla carenza di energia. Il Paese intende aumentare la capacità di produzione energetica da 2.600 megawatt a 4mila megawatt entro il 2035; attualmente le interruzioni di corrente durano fino a 18 ore. I rappresentanti del governo di Harare hanno inoltre dichiarato che il governo intende aumentare l'uso di risorse energetiche rinnovabili, tra cui l'energia solare ed eolica.



Africa atomica

Negli ultimi dieci anni, Ruanda, Sudafrica, Zambia e Burkina Faso hanno firmato accordi con la Russia per sostenere lo sviluppo delle risorse nucleari. In Burkina Faso, ad esempio, il governo militare e la compagnia nucleare di stato russa Rosatom hanno firmato nel dicembre del 2023 un memorandum d’intesa per costruire una centrale nucleare allo scopo di aumentare l’offerta energetica nello stato dell’Africa occidentale. Secondo il ministero dell’energia del Burkina Faso la centrale nucleare permetterà al paese di soddisfare le esigenze energetiche della popolazione. Con questa intesa il paese del Sahel entra nella sempre più nutrita lista di nazioni africane intenzionate a perseguire lo sviluppo di centrali nucleari. Oltre al Sudafrica, precursore in questo senso e attualmente ancora l’unico paese con una centrale atomica operativa (peraltro ormai obsoleta), i più avanzati in questa direzione sono l’Egitto, che ha iniziato i lavori di costruzione, l’Uganda e il Ruanda. Altri sei paesi (Kenya, Nigeria, Algeria, Ghana, Marocco e Tunisia) hanno annunciato di voler costruire centrali nucleari entro il 2030, e altri 16 potrebbero essere pronti entro il 2050.