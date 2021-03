L’iconico gin Bombay Sapphire sarà il primo grande brand realizzato con il 100% delle botaniche di origine sostenibile

Bombay Sapphire, l'iconico gin del Gruppo Bacardi, dopo decenni dedicati alla costruzione di partnership e collaborazioni sostenibili di lungo termine con agricoltori e fornitori, annuncia il vicino traguardo della certificazione di sostenibilità entro il 2021 per tutte e 10 le sue botaniche. Infatti, otto dei suoi i fornitori sono già certificati secondo lo standard For Life, assegnato a livello internazionale da Ecocert; i due produttori rimanenti, che forniscono i grani di paradiso (appartenenti alla famiglia del cardamomo) dal Ghana e la liquirizia dalla Cina saranno certificati al termine delle restrizioni di viaggio.

Questa notizia rappresenta il primo passo fondamentale per il Gruppo Bacardi, la più grande azienda di alcolici a conduzione familiare del mondo, che ha l’ambizione entro il 2025 di acquistare il 100% dei suoi ingredienti chiave da fornitori certificati in modo sostenibile. Le 10 botaniche, che includono bacche di ginepro dalla Toscana, coriandolo dal Marocco, buccia di limone dalla Spagna e chicchi di paradiso dal Ghana, sono selezionate a mano da Ivano Tonutti, Maestro di Botaniche del Gruppo, per creare il gusto fresco e inimitabile di Bombay Sapphire.

“La certificazione For Life dà ai consumatori la consapevolezza di sapere che gli ingredienti provengono da organizzazioni impegnate a migliorarsi continuamente nel nome della sostenibilità", dice Philippe Thomazo, CEO di Ecocert. “For Life significa che i fornitori che coltivano e raccolgono le piante per BOMBAY SAPPHIRE agiscono in modo responsabile sotto ogni aspetto". Natasha Curtin, VP di Bombay Sapphire, dichiara: “Sono incredibilmente orgogliosa di quest'ultimo risultato di Ivano e del suo team, come azienda è nostro dovere investire in un futuro più sostenibile. Ivano ha trascorso oltre 20 anni a costruire stretti rapporti con i nostri agricoltori e fornitori in tutto il mondo. Con la sua esperienza e competenza, abbiamo creato un progetto per l'approvvigionamento sostenibile di prodotti botanici che speriamo possa ispirare altri brand a fare lo stesso."