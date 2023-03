Il progetto “F2Click. Obiettivo Clima” di Fondazione Cariplo è nato con lo scopo di descrivere per immagini la trasformazione dei territori, il rapporto uomo-natura, l’attivismo dei cittadini e le azioni di adattamento e mitigazione delle istituzioni locali

Fondazione Cariplo lancia "F2Click.Obiettivo Clima" , il concorso fotografico che racconta, grazie a scatti evocativi e testimonianze suggestive, come la nostra società stia affrontando il cambiamento climatico.

Il concorso

Il contest nasce con l’obiettivo di coinvolgere attivamente la cittadinanza e creare un atlante fotografico collaborativo e collettivo sul riscaldamento globale che, attraverso visioni e sguardi differenti, possa mostrare gli effetti del cambiamento climatico sul territorio. Le immagini potranno mostrare le trasformazioni territoriali, le conseguenze delle scelte urbanistiche, i rischi per il mantenimento della biodiversità ma anche le possibili soluzioni di adattamento e mitigazione realizzate dalle istituzioni o le azioni messe in campo da cittadini e comunità. Sono, infatti, quattro le tematiche attorno a cui si sviluppa il contest: la trasformazione dei territori, il rapporto uomo-natura, l’attivismo dei cittadini e le azioni di adattamento e mitigazione portate avanti dalle istituzioni locali.

Come fare

Gli scatti dovranno avere come sfondo le sei aree interessate dalla Call for Ideas “Strategia Clima”, la principale iniziativa del progetto “F2C – Fondazione Cariplo per il Clima”, ovvero i territori con capofila i comuni di Bergamo, Brescia, Cesano Maderno, Lentate sul Seveso, Mantova e la Comunità Montana Valli del Verbano. Questi territori hanno avviato a partire dal 2021, con un supporto di circa 9 M€ da parte di Fondazione Cariplo, l’implementazione di Strategie di Transizione Climatica per contrastare gli effetti del cambiamento climatico a partire da una diversa pianificazione urbanistica fino alla realizzazione di azioni concrete. La candidatura è gratuita e aperta a tutti i cittadini maggiorenni e alle classi delle scuole elementari, medie e superiori. Il termine ultimo per l’invio delle fotografie è fissato al 16 luglio 2023.



La mostra finale

Il risultato finale del contest sarà una mostra diffusa outdoor – che si terrà tra fine settembre e inizio ottobre 2023 – in cui gli scatti vincitori saranno esibiti lungo le strade dei sei territori di Strategia Clima e, contemporaneamente, in una grande esposizione collettiva per le vie di Milano. Le fotografie selezionate potranno inoltre essere proposte per l’esposizione in festival nazionali e internazionali a tema.

Tutte le informazioni relative al concorso sono consultabili al link: https://f2click.fondazionecariplo.it