Il sistema delle agenzie dell’ambiente ha dato uno sguardo ai testi delle canzoni in gara per trovare versi in linea con le strategie green

L’ambiente è entrato nei testi del Festival di Sanremo appena concluso? Se lo è chiesto Snpa, il Sistema per la Protezione dell’Ambiente in Italia che unisce Ispra e Arpa che senza alcuna pretesa di voler dare giudizi sulla qualità delle parole o della musica, ha fatto una ricognizione, con un pizzico di ironia, sui testi delle canzoni in gara scegliendo qualche verso risultato più in linea con le attività del Snpa. Ecco l’esito semi-serio

1. “L’amore in bocca” – Santi Francesi

Prima di cadere a pezzi

Lascerò i vestiti per strada

Ok, i vestiti non sono rifiuti pericolosi, ma buttali nel cassonetto, se proprio devi! Ancora meglio, oggi la moda va verso il riutilizzo. Ci sono tanti mercatini e centri per il recupero, dai.

2. “Autodistruttivo” – La Sad

Il tuo cuore è di plastica e starti vicino è autodistruttivo

Il problema delle microplastiche inquinanti è importante, ma non siamo certi che sia a questo che si riferisce il testo…

3. “Tutto qui” – Gazzelle

Lo so che sei stanca

Lo sono anche io

Sembriamo due panda

Amore mio

I panda nella canzone di Gazzelle: per quest’anno la quota biodiversità l’abbiamo portata a casa!

4. “Governo punk” – Bnkr44

(Perché) in giro non c’è niente di che

In provincia la nebbia è la stessa dal 2003

Visto come sta cambiando il clima un pò in tutto il mondo, forse non è male vivere in un posto dove le cose non sono mutate negli ultimi 20 anni. Anche se i dati ci dicono che perfino in pianura Padana la nebbia è diminuita.

5. “Sinceramente” – Annalisa

Tu spegni sigarette su velluto blu

Attenzione, soprattutto se invece di velluto vero è una variante sintetica, perché c’è il rischio che prenda fuoco tutto. Vogliamo davvero causare un intervento di Vigili del fuoco e Arpa solo perché non hai voglia di alzarti dal divano a prendere il portacenere?

6. “Tuta gold” – Mahmood

Non sono bravo a rincorrere

5 cellulari nella tuta gold

I cellulari generano un campo elettromagnetico. Chissà poi se l’oro della tuta fa da conduttore. In tasca non è come vicino all’orecchio, ma cinque forse sono troppi, qualche precauzione in più non sarebbe male.

7. “Casa mia” – Ghali

Il prato è verde, più verde, più verde / Sempre più verde (sempre più verde)

Il cielo è blu, blu, blu / Molto più blu (ancora più blu)

Ma qual è casa tua / Ma qual è casa mia / Dal cielo è uguale, giuro

L’osservazione della Terra dallo spazio, il pianeta come unico ecosistema. Stavolta ci siamo (più o meno). Magari la profondità scientifica può andare oltre i colori, ma non è quello che ci aspettiamo da una canzone. Apprezziamo l’impegno.