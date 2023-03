Alla Milano Fashion Week IED presenta il progetto Ecocentrico negli spazi dell’Ex Macello di Porta Vittoria, dove sorgerà il futuro Campus IED

L’Istituto Europeo di Design presenta al Fuorisalone della Milano Design Week Ecocentrico, un progetto multidisciplinare sviluppato in partnership con Giacimenti Urbani, associazione che si occupa di riduzione dello spreco di risorse e dell’attivazione di percorsi di economia circolare dal basso, e presentato all’interno di Alcova nell’area dell’Ex Macello di Porta Vittoria. Un progetto internazionale nato con il coinvolgimento di docenti e studenti di corsi diversi e appartenenti a tutte le sedi del Gruppo IED, oggi presente in Italia a Milano, Cagliari, Firenze, Roma, Torino e a Como con l’Accademia di Belle Arti Aldo Galli; in Spagna a Barcellona, Madrid e Bilbao e in Brasile a Rio de Janeiro e San Paolo.



Cos’è Ecocentrico

Ecocentrico è uno spazio divulgativo destinato ad accogliere laboratori visivi, sonori e materici e workshop curati dagli studenti: una grande yurta geodetica ospiterà installazioni visuali, i cui contenuti potranno essere fotografici, audio, video e multimediali, mentre una seconda yurta sarà costruita nel corso della settimana durante workshop aperti al pubblico. Il risultato di quanto sperimentato durante laboratori e workshop invita ad una riflessione sul mutamento del paesaggio urbano e sulla memoria storica dei luoghi: come valorizzare l’eco-diversità, le pratiche del riciclo e creare un nuovo rapporto con la materialità?

Ecocentrico esplicita di fatto un impegno del Gruppo IED orientato a sensibilizzare sui temi del recupero virtuoso e quindi della rigenerazione urbana e sociale, a cui si unisce un obiettivo pedagogico di mettere in evidenza come il design, inteso come progettazione, sia uno strumento per pensare nuovi rapporti con la materia di cui è strutturato il tessuto urbano.

Giacimenti Urbani - le cui attività circolari sono orientate a ridurre, riparare, riusare, riutilizzare, riciclare - in quanto partner del progetto ha messo a disposizione degli studenti IED alcuni materiali di recupero, che saranno impiegati per la realizzazione del progetto espositivo. Ecocentrico ospiterà anche una piccola mostra fotografica destinata a mettere insieme il risultato del workshop “Studi visuali urbani” a cui gli studenti selezionati parteciperanno nei mesi precedenti alla Milano Design Week con l’obiettivo di esplorare e raccontare per immagini il contesto della rigenerazione urbana di città, quartieri e periferie.



L’area che ospita il progetto

L’Ex Macello, che ospiterà Alcova e l’installazione Ecocentrico, è il centro di un’area oggi in uno stato di degrado e abbandono pronta ad essere trasformata grazie al grande progetto di rigenerazione urbana dell’intero isolato. Quest’area a sud del passante ferroviario di Porta Vittoria di Milano, nell’ambito del processo di rigenerazione, accoglierà il nuovo Campus internazionale IED che vedrà riunite in un unico luogo tutte le attuali sedi milanesi oggi distaccate e diffuse in Città. Il campus IED sarà uno dei più grandi Campus di Alta Formazione in Italia interamente dedicato da un’Istituzione privata alla creatività, all’arte, alla cultura, al progetto per le prossime generazioni.