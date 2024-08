Pioniere dell’ecologia, il sovrano inglese convertirà le due limousine di Stato dal gpl al biofuel. Ecco tutte le altre (storiche) battaglie ambientaliste del figlio di Elisabetta

È considerato un pioniere dell’ecologia, Re Carlo. Ambientalista di lungo corso (parla di clima fin dagli anni Settanta), ora il 75enne sovrano del Regno Unito, in attesa di passare a una flotta composta da auto esclusivamente elettriche (il primo acquisto è stata una Jaguar I-Pace EV400, acquistata nel 2018 e poi rivenduta dopo tre anni), ha annunciato di voler modificare due limousine di Stato per farle funzionare, a partire dal prossimo anno, con il biofuel. Ne dà notizia il Corriere della Sera.

Stiamo parlando delle massicce Bentley State Limousine che furono regalate alla defunta Regina Elisabetta II in occasione del suo Giubileo d’Oro, nel 2002; sono ovviamente due auto blindate, in grado di procedere a velocità sostenuta anche in situazioni di emergenza, attualmente alimentate a Gpl per ridurne parzialmente le emissioni. Ma, come anticipa l’articolo, con l’aggiornamento al nuovo motore a partire dal 2025 diventeranno perfettamente ecologiche. Lunghe oltre 6 metri, le limousine pesano più di 3 tonnellate e hanno una potenza di 405 cavalli: insomma, per alimentarle servirà molto biocarburante!



Le coltivazioni biologiche

Non solo motori verdi. Carlo, sin dai lunghi anni da principe, non si è limitato alle parole e ha messo in campo processi ecologici nelle sue proprietà. Ad esempio, ha avviato coltivazioni biologiche e di rinaturalizzazione soprattutto nei vasti possedimenti del Ducato di Cornovaglia, quasi 400 chilometri quadrati di terra, nel sud-ovest dell’Inghilterra. Già nel 2001, il tetto della sua Duchy Home Farm, il caseificio reale, è stato dotato di oltre 400 pannelli solari.

Quanto al clima, Carlo ha più volte lanciato allarmi sulle temperature da record degli ultimi anni. Nell’estate del 2022, che nel Regno Unito fu molto calda, il futuro sovrano aveva detto: «Questo caldo dimostra che ho ragione a parlare di emergenza climatica».