Dalle osterie tradizionali a degustazioni gourmet, in occasione delle feste la metà degli utenti TheFork intervistati (47%) sceglie di riunirsi al tavolo del ristorante

Per Natale e Capodanno quasi la metà (47%) degli intervistati di un sondaggio condotto da TheFork dichiara che li trascorrerà al ristorante. Un dato interessante, in un periodo economicamente non semplice, ma che riflette la voglia di non rinunciare a godersi le immense tavolate in compagnia. La maggior parte predilige la cucina tradizionale (58%) o quella di pesce (24,6%), mentre pizza, hamburger e altre proposte più casual (9%) sono all’ordine del giorno per tutto l’anno. Le preferenze degli intervistati da TheFork riguardano anche la tipologia di regali: l’80% preferisce di gran lunga ricevere “esperienze da vivere” come tour gastronomici, vacanze e cene al ristorante piuttosto che regali materiali.



I 10 ristoranti

Tra le proposte TheFork è possibile trovare una risposta a tutte le diverse esigenze: trattorie, osterie, fine dining, ristoranti selezionati dalla Guida Michelin tra cui anche gli Stellati e pizzerie. Con le gift card TheFork, una carta regalo digitale utilizzabile in 15.000 ristoranti in tutta Italia: regalare una cena, anche stellata, non è stato mai così semplice. Tra i ristoranti in cui è possibile spendere la gift card figurano anche moltissimi stellati quali Viva a Milano, Zia Restaurant a Roma, Il Comandante a Napoli e molti altri. In pieno spirito natalizio, TheFork ha selezionato 10 ristoranti che, proprio in occasione delle feste, offrono un menù di Natale in grado di deliziare cuori e palati:

1. Sette Cucina Urbana, a Milano, propone un menù di Natale a 70 € che include: antipasti a tavola, un primo piatto, un secondo piatto e un dessert.

2. Aquarius, a Monza, ha in carta un menù di Natale da 45 € che include: un antipasto, un primo piatto e un secondo piatto a scelta e un dessert.

3. Ristrot Guviol, a Torino, propone un menù di Natale da 70 € che include: antipasti, un primo, un secondo e un dessert.

4. Agriturismo Raethia, Valdidentro (SO). Il menù natalizio a 45 € include: un antipasto, due portate principali, un secondo, una portata di formaggi e un dessert.

5. Fourghetti, Bologna. Il menù di Natale a 85 € propone: tre antipasti, due primi, un secondo e un dessert.

6. Konnubio Via dei Conti, Firenze. Il menù di Natale a 65 € include: un antipasto, un primo, un secondo e un dolce.

7. Bivium, Roma. Il menù di Natale a 90 € comprende: una serie di antipasti, un primo di pasta fatta in casa, un secondo di carne e un dessert.

8. Michelasso, Napoli. Il menù di Natale da 130 € include: un antipasto, una portata principale e un dessert.

9. Enosteria Sicula, Palermo. Il menù di Natale da 50 € offre: un calice di benvenuto, accompagnato da un amuse bouche, un antipasto degustazione composto da 5 elementi, un primo piatto, un secondo piatto, un pre-dessert e un dessert. Il prezzo comprende anche coperto, acqua e caffè.

10. La locanda di Federico, Bari. Il menù di Natale da 60 € include: un antipasto, una portata principale, un dessert e le bevande.