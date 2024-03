La Commissione apre il voto per selezionare il vincitore del Citizens’ award, al suo 10º anniversario, nel quadro dell’edizione 2024. È possibile votare il finalista preferito fino al 25 aprile

L'edizione 2024 del premio Natura 2000 ha riscosso un grande successo: sono arrivate 96 candidature provenienti da 25 Paesi. Le iniziative finaliste arrivano da siti Natura 2000 in Belgio, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Paesi Bassi, e illustrano con esempi concreti come la conservazione della natura e lo sviluppo sostenibile possono sostenersi a vicenda e contribuire alla formazione di ecosistemi resilienti a beneficio delle persone, del clima e del pianeta. Dal nostro Paese arrivano: la proposta proveniente dalla Liguria di “Ripristino delle barriere coralline delle Cinque Terre reintroducendo l'alga endemica Ericaria amentacea” e il progetto “Dal bosco al web e ritorno: comunicare per promuovere il community engagement e la citizen science nel Nord Italia” che fa riferimento ai Boschi di Muzzana nella Bassa Friulana. È possibile votare fino al 25 aprile da questo link https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/natura-2000-award/natura-2000-award-meet-2024-edition-finalists_en

La cerimonia di premiazione si terrà il 29 maggio 2024 nell'ambito della Settimana verde dell’Ue. Oltre al Citizens’ award, una giuria indipendente selezionerà i vincitori in categorie riguardanti, tra l’altro, la conservazione su terra, la cooperazione transfrontaliera, la collaborazione per la natura, la conservazione dell'ambiente marino e la comunicazione.



Il Commissario Virginijus Sinkevičius ha detto: "La rete Natura 2000 copre migliaia di km² in tutta Europa. Proteggere e ripristinare la natura europea significa investire nella qualità di vita, per noi e per le generazioni future. In tutta l'Ue sono nate numerose iniziative che incoraggiano persone di tutte le età e le parti interessate a dedicarsi a questo compito estremamente importante. I 27 finalisti dell’edizione 2024 del premio Natura 2000 ne sono il perfetto esempio: iniziative motivanti che animano la rete Natura 2000 e confermano l'impegno concreto dell'Europa a favore della protezione della natura."



Per saperne di più https://environment.ec.europa.eu/news/natura-2000-award-10th-anniversary-vote-now-2024-03-14_en