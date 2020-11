ANCI e CiAl hanno concordato l’allungamento dei tempi della trattativa. Al momento permangono le condizioni attuali

Il Consorzio CIAL comunica che, nonostante l’impegno profuso nei negoziati, non vi sono state le condizioni per la conclusione delle trattative entro il termine di scadenza del 31 ottobre 2020. Pertanto, è stata concordata la proroga dell’Allegato Tecnico Alluminio Anci – CIAL al 22 dicembre 2020.

Nel corso dei mesi di proroga verranno applicate le medesime condizioni previste dal vigente Allegato Tecnico Anci – CIAL, inclusi gli attuali parametri per l’assegnazione delle fasce qualitative e i relativi corrispettivi.



Per maggiori info: www.cial.it/corrispettivi/