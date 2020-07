Le domande per la comunicazione locale sulla differenziata potranno essere inviate fino alla fine di luglio. I progetti dovranno fare riferimento al periodo 2020-21

È disponibile il Bando ANCI-CONAI per la comunicazione locale 2020, che assegna 1,5 milioni di euro per le campagne di comunicazione locale relative alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.

Le domande di finanziamento, conformi ai requisiti dettagliati nel bando, possono essere presentate fino al 31 luglio 2020. I progetti saranno quindi messi in graduatoria in relazione ai requisiti premianti previsti e saranno definiti i singoli finanziamenti, pari al 95% massimo dei costi totali del progetto, fino ad esaurimento del fondo. I progetti di comunicazione locale, che dovranno necessariamente riferirsi ad attività condotte nel corso dell’anno 2020 e del primo semestre 2021, devono essere presentati al CONAI esclusivamente con invio tramite PEC all’indirizzo [email protected] I progetti inviati dopo tale data non saranno presi in considerazione.