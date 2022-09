Si terrà dal 19 al 27 novembre la quattordicesima edizione il cui slogan è “I rifiuti sono fuori moda”

Si sono aperte il 5 settembre le iscrizioni per registrare la propria azione e prendere così parte alla quattordicesima edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR). Una campagna europea che chiama all’azione imprese, pubbliche amministrazioni, scuole, associazioni e cittadini per promuovere gli obiettivi della riduzione, del riuso e del riciclo dei materiali. Come ogni anno, il comitato promotore europeo ha selezionato un focus centrale della call-to-action, che quest’anno sarà dedicato al tema dei rifiuti tessili.

I rifiuti sono fuori moda

Con il motto “I rifiuti sono fuori moda” verranno raccolte, condivise e raccontate le storie di chi vorrà impegnarsi nella sensibilizzazione sull’impatto che i tessili hanno a livello ambientale. Dalla produzione alla distribuzione, all’uso e al consumo che ne viene fatto, quello tesile è infatti uno dei settori più inquinanti. L’appello è giunto anche nelle stanze dei decisori politici, tanto che il Piano di azione per l’economia circolare e la Strategia industriale hanno identificato i prodotti tessili come un settore prioritario. In Italia, in particolare, dal 1° gennaio 2022 è in vigore l’obbligo della raccolta differenziata di questi materiali, come previsto dal decreto legislativo n. 116/2020. Un tema molto attuale, che la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti vuole mettere ulteriormente in risalto. L’appello è rivolto a tutti e tutte: scambio di vestiti, giornate di sensibilizzazione, riparazione di abiti usati, autoproduzione, guide per il migliore trattamento dei capi di abbigliamento.

Pulizia e plogging

Tante le idee da mettere in moto. Oltre al focus sui tessili, resta aperta la partecipazione a chiunque voglia diffondere il proprio impegno verso un mondo con meno rifiuti. Sono compresi gli eventi di pulizia del territorio, con passeggiate e sessioni di plogging. Dopo il grande successo della passata edizione (che ha raccolto 4.752 azioni in tutto lo stivale), la campagna è pronta ad iniziare, grazie al sostegno dei consorzi di filiera del sistema CONAI, con Consorzio Ricrea, CoReVe, Corepla, CiAL, Comieco e Biorepack.