Obiettivo 10% del conferimento in discarica dei rifiuti nel 2023, in anticipo sugli obiettivi ambientali al 2035. Il settore carta è stato ascoltato in audizione alla Camera

“Ogni punto percentuale di riciclo corrisponde a 84.000 tonnellate di carta da riciclare che viene sottratta alla discarica, ma viene reinserite nei processi produttivi” dice Massimo Medugno, direttore generale di Assocarta e rappresentante di Federazione Carta Grafica nel corso di un’audizione sul PNRR in Commissione Ambiente alla Camera. “Con 5 punti percentuali in più di riciclo produrremmo 400mila tonnellate in più di carta, con un corrispondente vantaggio nella diminuzione del conferimento in discarica, in sostituzione di materiali fossili e migliorando la sostenibilità nel campo dell’imballaggio” precisa Medugno.



“La filiera della carta e del cartone è un campione nazionale che garantisce il riciclo, immette sul mercato imballaggi rinnovabili e sostenibili e già usa la digitalizzazione. Attraverso le risorse del Recovery Fund dedicate alla transizione ecologica abbiamo una opportunità storica: far compiere al Paese i passi necessari a ottimizzare ulteriormente la filiera del recupero di materia, con ciò ampliando i risparmi energetici e riducendo le emissioni derivanti dal riciclo. Inoltre, sostenendo la conversione energetica dal gas al biometano, potremo lavorare alla creazione di nuovi prodotti bio-based, rinnovabili e riciclabili, in particolare nel settore degli imballaggi e dei prodotti monouso. Lo afferma - dopo l’audizione - Amelio Cecchini, presidente del Consorzio Comieco, la filiera che produce, trasforma, recupera e ricicla la carta. “La carta - aggiunge Cecchini - è biodegradabile, riciclabile, compostabile, rinnovabile. Ha un tasso di circolarità di oltre il 60% e registra performance da record nel riciclo degli imballaggi a oltre l’80%. La carta è un attore essenziale nella transizione ecologica”.



Federazione Carta e Grafica e Comieco hanno sviluppato una posizione comune sul Recovery Plan nella certezza di poter supportare lo sforzo richiesto all’Italia sulle questioni cruciali da noi evidenziate in audizione: l’applicazione del digitale alla gestione e alla tracciabilità dei materiali destinati ad assumere nuova vita come Materia Prima Seconda; lo sviluppo di una impiantistica che sia finalmente adeguata a diminuire drasticamente il tasso ancora troppo elevato di conferimento in discarica; un quadro normativo che dia certezza e prospettiva agli investimenti della filiera nella valorizzazione, anche energetica, dei rifiuti e degli scarti derivanti dai processi di recupero e riciclo; il passaggio della logistica dalla gomma al ferro.



Su ognuno di questi punti Federazione Carta e Grafica e Comieco hanno sviluppato delle proposte, tutte finalizzate a raggiungere obiettivi che sono realistici e a portata di mano, quale quello dell’abbattimento al 10 per cento, quindi su livelli europei, del tasso di conferimento in discarica dei rifiuti prodotti dall’industria cartaria. Tale obiettivo è stato oggetto di attenzione dell’On. Tullio Patassini, presente all’Audizione, che ha sottolineato l’importanza di supportare la filiera a livello impiantistico. L’abbattimento al 10% del tasso di conferimento in discarica dei rifiuti e il contestuale aumento del recupero energetico degli stessi porterebbe l’Italia sulla media europea come Francia e Germania dove il recupero energetico dei rifiuti è del 50%.