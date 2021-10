Un quadro più incoraggiante per il settore che ha registrato solo un leggero calo. Assegnati gli Oscar dell’imballaggio

Si è tenuta in settimana la cerimonia di assegnazione degli Oscar dell’imballaggio delle 27 aziende giunte in finale al contest Best Packaging 2021. Cornice dell’evento il Re-economy summit, organizzato da Il Sole 24 Ore, in partnership con Istituto Italiano Imballaggio e Conai e con la partecipazione di Fondazione Carta Etica del Packaging, che si è svolto in live streaming dalla sala degli Affreschi dei Chiostri dell’Umanitaria.

Scenario economico

Nel corso dell’evento, la Presidente Anna Paola Cavanna ha inquadrato lo scenario economico del settore nel 2020: “I dati definitivi del consuntivo 2020 fanno emergere un quadro più incoraggiante di quanto ipotizzato. La produzione di imballaggi in peso fa Infatti segnare un -1,6% rispetto al 2019 mentre il fatturato, stimato pari a 33 miliardi di euro circa, registra un dato intorno al -2,6%”. La Presidente ha inoltre illustrato i più importanti progetti della Fondazione, come il corso di alta formazione in packaging management, che ha archiviato con successo la prima edizione e che sarà ripetuto nel 2022. Sul fronte associativo, infine, è stato annunciata l’imminente pubblicazione delle nuove linee guida per la valutazione della sostenibilità dell’imballaggio, realizzate da una commissione a cui hanno partecipato circa 70 aziende e oltre 100 esperti. ”Una grande novità è il nostro algoritmo – ha concluso Cavanna – che sarà un tool di semplice utilizzo, per permettere alle imprese di valutare il proprio rating, rispetto alla CO2 emessa, in ottemperanza all’agenda ONU 2030”.



I premiati

La declinazione del ruolo dell’imballaggio è stata raccontata dagli otto Best Packaging 2021, che hanno spiegato i propri progetti e i valori sottesi. I vincitori sono stati: Premio Carta Etica del Packagng: Monoclip di Coop; Pouch 5 di Gualapack; Globetrotter di Lucy Plast; Compoflex System® di Sacchital per Colussi; Vaschetta per Formaggio Molle Di Taghleef Industries; Eticpack di Unifarco e Unired; San Cassiano Gala di Togni; Premio Speciale Ambiente – Conai: Linea Pronature di Henkel.