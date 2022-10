Focus sul tema Quality Design in collaborazione con Politecnico di Milano. Premi speciali, assegnati dalla Giuria per l’ambiente e per la Tecnologia

Sono aperte le iscrizioni al contest Best Packaging 2023, con focus sul tema Quality Design, per cui si conferma la collaborazione con Politecnico di Milano, ormai ultradecennale. Confermati anche i premi speciali, assegnati dalla Giuria per l’ambiente, con il patrocinio di Conai e per la Tecnologia, con il supporto da Ipack-Ima. Per la prima volta il concorso apre anche alle start up (con massimo 2 anni di attività) e agli studenti (tesi di laurea), la cui partecipazione è sostenuta, in toto, da Fondazione Carta Etica del Packaging. Il concorso apre quindi le porte al futuro, dando spazio anche a software, application, oltre che nuovi materiali sperimentali, forme e idee.



Le linee guida del Politecnico

Nel presentare il progetto per la sezione principale Quality Design, occorre ispirarsi alle linee guida redatte dal Politecnico, ovvero

dimensione strutturale: verrà valutata l’innovatività della soluzione formale e sue qualità estetiche, semantiche, sensoriali, coerenti con un contenuto secondo una prospettiva di miglioramento ambientale; impianto visuale: originalità del modello narrativo e qualità delle forme grafiche che lo esprimono; capacità di valorizzare il potenziale comunicativo del packaging; attenzione informativa: qualità delle soluzioni grafi che tese a veicolare contenuti informativi riferiti all’imballaggio e/o al suo con- tenuto, con particolare attenzione a interventi che favoriscono l’accesso alle informazioni a tutte le fasce di utenti; funzionalità e modi d’uso: vale a dire l’incremento delle funzioni ergonomiche e di servizio riferite alle prestazioni, all’interazione, ai modi d’uso il cui grado di innovazione può arrivare a implicare l’introduzione di nuovi riti di utilizzo e consumo.

Come fare

Il punto di forza del contest è legato alla promozione delle aziende e dei progetti finalisti, emersi dalla short list stilata dalla Giuria. La promozione è articolata su un mix di mezzi, che comprendono i media partner della stampa specializzata, del trade e quotidiani, la presenza a Interpack2023 e alla Milano Design Week. Per partecipare occorre leggere e sottoscrivere il regolamento, scaricabile dalla sezione Best Packaging del sito Istitutoimballaggio.org e fornire i materiali richiesti (dettagliata descrizione del progetto e dei suoi punti di forza e di innovazione, immagine digitale, campioni fisici e un video esplicativo di 30”.

Il regolamento lo trovi qui; https://istitutoimballaggio.org/wp/w...