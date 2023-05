Ben 39 progetti dedicati al riconoscimento e al riciclo organico degli imballaggi in bioplastica compostabile

Ottimi risultati di partecipazione per la prima edizione del "Bando Comunicazione Locale 2023" promosso da Biorepack e Anci con ben 39 progetti dedicati al riconoscimento e al riciclo organico degli imballaggi in bioplastica compostabile presentati da enti locali e gestori della raccolta.

I vincitori

Tra questi, ne sono stati selezionati 15 che saranno oggetto di finanziamento per un importo totale di 200.000 euro. Ai sensi dell’Art. 5 del Bando, la graduatoria è stata stilata sulla base di un punteggio tecnico e di una valutazione qualitativa da parte di una commissione specializzata, composta da rappresentanti di Anci, Biorepack e CIC - Consorzio Italiano Compostatori. Di seguito i progetti selezionati. Nella categoria Nord Ovest e Nord Est con più di 100mila utenti sono stati selezionati: il Consorzio di bacino VR2 del quadrilatero e Contarina (Veneto), ACSEL spa e Società Canavesana Servizi spa e SIA srl (Piemonte), Alea Ambiente spa (Emilia-Romagna); nella categoria Nord Ovest e Nord Est con meno di 100mila utenti: S.T.R. - Società Trattamento Rifiuti srl (Piemonte) e il comune di Sommacampagna (Veneto). Per quanto riguarda invece le aree Centro-Sud e isole con più di 100mila utenti sono stati selezionati i progetti di: Salerno Pulita (Campania), i Comuni di Monopoli, Conversano, Mola di Bari e Polignano a Mare (Puglia), Aquilana Società Multiservizi spa (Abruzzo), quelli con meno di 100mila utenti sono infine: So.eco srl (Marche), Civitavecchia Servizi Pubblici spa (Lazio) e il Comune di Mondragone (Campania). I progetti sono finanziati da Biorepack fino ad esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna categoria. In caso di rinuncia da parte di un soggetto richiedente, verrà premiato il progetto successivo nella graduatoria.