È tra i 112 cantieri presentati al congresso nazionale di Legambiente. Lo stabilimento catanese del gruppo Alfa Acciai è un ottimo esempio di economia circolare della filiera dell’acciaio. Il ruolo del consorzio

Sono 112 i cantieri della transizione ecologica made in Italy mappati dalla Legambiente con la sua campagna itinerante “I cantieri della transizione ecologica”, presentati in apertura del XII Congresso Nazionale dal titolo “L’Italia in cantiere”. Un risultato che evidenzia come il percorso verso un’economia più sostenibile si stia già concretizzando nella nostra Penisola, che potrebbe aspirare a diventare un faro per il resto dell’Europa. Tra le regioni virtuose spicca la Sicilia che, con ben 12 cantieri mappati, supera Lombardia ed Emilia-Romagna. Un segnale che dimostra come il sud Italia possa trasformarsi in un importante hub di innovazione.



Il cantiere virtuoso

Come esempio di cantiere virtuoso, Ricrea ha presentato la collaborazione con Acciaierie di Sicilia, situata nella zona industriale di Catania e parte del gruppo Alfa Acciai. Unica acciaieria presente sull’isola, costituisce un ottimo esempio di economia circolare della filiera dell’acciaio, producendo materia prima da rottame ferroso tra cui gli imballaggi d’acciaio provenienti dalla raccolta differenziata.

“Siamo molto contenti– sottolinea Domenico Rinaldini, presidente Ricrea, di essere stati coinvolti in questo progetto, che viene presentato in occasione dei lavori congressuali di Legambiente. Un’importate cornice per un lavoro molto serio e di alto valore. Essere tra i 112 cantieri virtuosi dell’economia circolare scelti da questa associazione ci rende molto orgogliosi e ci dà consapevolezza nel continuare trovare sempre più occasioni in cui comunicare le nostre best practices ed i nostri risultati nel campo del riciclo dei contenitori in acciaio”.



