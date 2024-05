Con l’iniziativa "Venezia Turismo Plastic Smart", il comune con il WWF offrono un piano d’azione per gli albergatori

Il turismo ha un forte impatto sulla produzione di rifiuti in plastica, soprattutto per una città a grande vocazione turistica come Venezia. Per questo la città lagunare, la prima in Italia ad aderire all’iniziativa Plastic Smart Cities del Wwf, ha incluso - tra le attività del suo piano d’azione - la sensibilizzazione delle strutture ricettive nel prevenire e ridurre l’utilizzo di plastica monouso e non necessaria con il lancio della brochure “Venezia Turismo Plastic Smart”.



Cosa prevede

La guida è illustrata da Fernando Cobelo, e sviluppata da Wwf con la collaborazione del gruppo Veritas ed il sostegno della Fondazione Blue Planet Virginia Böger, ed è rivolta agli albergatori e a tutti coloro che, a vario titolo, ospitano turisti in città. L’obiettivo è quello di informare ma soprattutto mettere in luce concretamente tutte quelle azioni necessarie a vincere una sfida difficile ma possibile: ridurre l’impronta della plastica.



I numeri

Durante i periodi di alta stagione, l’aumento della popolazione lungo le coste del Mediterraneo determina un incremento fino al 30% della produzione di rifiuti. Incrementi di tale portata mettono alla prova le attività di gestione e smaltimento dei rifiuti, determinando un maggiore rischio di dispersione nell’ambiente: non a caso, sulle coste del Mediterraneo, i rifiuti marini aumentano anche del 40% durante il picco della stagione turistica. La presenza di tutta questa plastica in natura causa un enorme danno economico all’industria del turismo, quantificato in circa 268 milioni di euro l’anno.