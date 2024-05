Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto sull’organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti

È stato pubblicato sulla G.U. n. 97 del 26 aprile 2024 il D.M. 15 dicembre 2023 recante “Obiettivi specifici e modalità di funzionamento dell’organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi”.



Obiettivi e funzionamento

L’organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi – istituito presso il ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi del comma 4-bis, dell’art. 206-bis del D.L.vo 152/2006 – ha come obiettivo generale il rafforzamento del sistema di vigilanza sui consorzi e sui sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, con riferimento all‘efficacia, all’efficienza e all’economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente.

Fra gli obiettivi specifici dell’organismo – elencati all’art. 2 – vi sono, in particolare, quello di garantire il corretto impiego del contributo ambientale, migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti mediante lo svolgimento di periodici esami delle filiere produttive, nonché affiancare i ministeri competenti nello svolgimento delle attività di vigilanza.

L’art. 3 del Decreto definisce invece le modalità di funzionamento dell’organismo che si deve riunire con cadenza almeno quadrimestrale e, per specifiche esigenze, possono essere invitati a partecipare alle sedute dell’organismo esperti qualificati di altre amministrazioni. Il presidente dell’organismo ha la rappresentanza del medesimo e convoca le sedute trasmettendo ai componenti l’ordine del giorno della seduta, con un preavviso di almeno quindici giorni. Da ultimo, l’art. 4 reca le disposizioni finanziarie per il funzionamento dell’organismo.



Il testo integrale lo trovi qui