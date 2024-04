Dei 3,6 milioni di tonnellate di carta e cartone che si raccolgono in media in Italia negli ultimi anni, il Nord copre il 51% mentre il Sud arriva al 26%. I dati dall’evento che ha aperto la Paper Week 2024

Le grandi regioni del Sud Italia sono state fondamentali per la crescita della raccolta differenziata di carta e cartone ma il divario tra Nord e Sud è ancora abbastanza importante: dei circa 3,6 milioni di tonnellate di carta e cartone che si raccolgono mediamente in Italia negli ultimi anni, il Nord copre il 51% mentre il Sud arriva al 26%. Lo rileva l’aggiornamento dello studio di Nomisma commissionato da Comieco e presentato al convegno che si è svolto a Salerno sui benefici economici, occupazionali, ambientali e territoriali degli investimenti Pnrr per la filiera della raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone, che ha aperto la Paper Week 2024. L’evento ha messo a confronto istituzioni nazionali, europee e industria sui risultati e sulle prospettive di un settore – quello del riciclo di carta e cartone – che si conferma in perfetta salute con un tasso di riciclo degli imballaggi stabilmente sopra l’85% da quattro anni e che nel 2023 ha superato il 90%. L’Italia, grazie al suo sistema di raccolta e riciclo, rappresenta oggi il 13% della raccolta complessiva europea di carta e cartone e reimpiega per la produzione circa il 12% di macero e nel corso del convegno si è discusso di come il nostro Paese, anche grazie agli investimenti delle imprese e ai contributi del Pnrr, abbia tutte le “carte” in regola non solo per confermare gli importanti risultati già raggiunti ma per superarli.



Le parole di D’Aprile, Marchi e Montalbetti

“Nell’attuazione dei progetti Faro di economia circolare finanziati dal Pnrr - commenta Laura D’Aprile, capo dipartimento sviluppo sostenibile del ministero dell’Ambiente - l’intervento relativo al settore carta e cartone prevede un contributo complessivo di circa 106 milioni di euro con 58 impianti oggetto di cofinanziamento (di cui 39 al Centro-Sud). L’effetto leva di tali investimenti, soprattutto al sud dove verranno realizzati nuovi impianti, è straordinario: significativa la stima riferita a Sicilia e Campania rispetto allo scenario senza Pnrr con, nell’ordine, il 14% e il 4% di tasso annuo incrementale di crescita occupazionale.”

“Aver riciclato oltre il 90% degli imballaggi cellulosici immessi al consumo significa aver sottratto alla discarica oltre 4,7 milioni di tonnellate di carta e cartone”, commenta Alberto Marchi, presidente di Comieco. “Il tasso di riciclo degli imballaggi dipende ovviamente dall’andamento dell’immesso al consumo degli stessi, che fluttua di anno in anno in relazione all’andamento del mercato e dell’economia; è un dato di conseguenza variabile che va letto considerando il trend degli ultimi anni che dal 2020 evidenzia come l’Italia sia stabilmente sopra l’85%. E questo è senz’altro un risultato importante, che testimonia l’eccellenza della filiera cartaria italiana, in grado di riciclare 12 tonnellate di macero al minuto e di evitare così l’emissione di altrettante tonnellate di CO2 dall’atmosfera”. Per Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco, “nonostante questi già ottimi risultati, tuttavia, stimiamo che almeno 700mila tonnellate di carta e cartone all’anno sfuggano ancora alla raccolta differenziata e al ciclo del riciclo. Alcune aree del Paese, soprattutto nel Mezzogiorno, risultano ancora un po’ indietro rispetto alla media nazionale per carenze impiantistiche o sistemi organizzativi da migliorare: per riequilibrare il più rapidamente possibile le performance del Sistema Paese, Comieco ha sviluppato un piano di Azione specifico per il Sud che prevede sostegno e investimenti in favore dei Comuni più in difficoltà".



Paper week in pillole

Tra l’8 e il 14 aprile si tengono più di 200 eventi in tutta Italia per incentivare l’educazione e la consapevolezza sull’uso e il riciclaggio degli imballaggi in cellulosa. Si prevede la partecipazione di oltre 50mila individui interessati ad approfondire l’argomento. Il programma fonde arte e produzione industriale, giochi e spettacoli teatrali, gastronomia e letteratura, cultura e aspetti quotidiani con la storia e le prospettive future. Uno degli appuntamenti di spicco è RicicloAperto, un’iniziativa che da più di due decenni invita gli studenti italiani a visitare le strutture di riciclaggio di carta e cartone.

Oltre 3.300 aziende consorziate formano una rete estesa che facilita il riciclo di oltre 3,6 milioni di tonnellate di carta e cartone raccolte annualmente. Con un tasso di riciclo costantemente superiore all’80% negli ultimi 5 anni, siamo in anticipo rispetto agli obiettivi europei. Con quasi 40 anni di impegno per il futuro del riciclo e una filiera robusta, il Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi cellulosici (Comieco) è il promotore della Paper Week in collaborazione con Federazione Carta e Grafica e Unirima, e con il patrocinio di Anci, ministero dell’Ambiente, Utilitalia e Rai per la Sostenibilità.



Alcune iniziative

Anche per quest’anno Rdm Group - produttore leader europeo di cartoncino a base riciclata e il più grande produttore in Italia, Francia, Paesi Bassi, Scandinavia e Penisola Iberica – dà la possibilità a tutti gli interessati di visitare i propri stabilimenti italiani di Santa Giustina (Belluno) e Villa Santa Lucia (Frosinone) in occasione della Paper Week

Tra le iniziative si ricordano quella di Clara spa, che gestisce la raccolta dei rifiuti in 19 Comuni della provincia di Ferrara e che partecipa con “Fu-metti in circolo”, affrontando tematiche come i rifiuti e l'economia circolare attraverso il linguaggio dei fumetti, semplice e immediato, che ben si presta a trasmettere messaggi mirati allo sviluppo sostenibile e alla promozione di buone pratiche quotidiane. Alla base dell’incontro c’è la scoperta del materiale su cui per la maggior parte i fumetti sono prodotti, la carta. C’è poi anche quella di Valle Umbra Servizi che partecipa con Non ti incartare, campagna di sensibilizzazione alla corretta raccolta differenziata di carta e cartone in programma on line in questi giorni.