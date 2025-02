La campagna del Comune e di Comieco, che proseguirà fino al 23 marzo, ricorda come sono i particolari a fare la differenza tra una buona e un’ottima raccolta differenziata di carta e cartone

Il corretto conferimento dei cartoni per bevande fa la differenza: imballaggi composti prevalentemente di carta (75%) ma anche di polietilene (20%) e alluminio (5%) vanno conferiti con la carta. È in cartiera, infatti, che avviene il loro riciclo. Lo ricorda Comieco (Consorzio nazionale di recupero e riciclo degli imballaggi a base Cellulosica) a Catania, dove ha presentato in collaborazione con il Comune la campagna “Nella cartaaaaaa? Sì!” al via in questi giorni e che proseguirà fino al 23 marzo.

I temi della campagna

Un’occasione per tenere alta l’attenzione sui temi della raccolta differenziata di carta e cartone alla luce della capacità dell’impianto Ecomac, destinatario della raccolta differenziata fatta dai catanesi, di selezionare automaticamente i cartoni per bevande mediante un apposito selettore ottico, per valorizzarne tutte le componenti e farli tornare a nuova vita attraverso il riciclo. Dopo essere stati selezionati e pressati in balle, i cartoni sono destinati alla cartiera per la produzione di nuova carta mentre la componente di plastica e alluminio verrà destinata come materia prima per altri utilizzi industriali. Il focus principale della campagna sono i cartoni per bevande, imballaggi preziosi che non devono mai essere lasciati nell’indifferenziato ma inseriti nei bidoni e cassonetti della carta con altri imballaggi di carta e cartone, giornali e riviste. La campagna informativa finanziata da Comieco sarà visibile su diversi mezzi on e off line: affissione, stampa quotidiana, tv e radio locali, web.