Appuntamento alla Fiera di Rimini dal 7 al 10 novembre. In sintesi gli eventi in programma di Conai, Comieco, Corepla e Ricrea

Torna a Rimini dal 7 al 10 novembre Ecomondo, la fiera internazionale della green economy che come tutti gli anni ospita, tra i diversi settori, anche il mondo degli imballaggi e del riciclo. Come sempre sarà presente al padiglione B1 un’area dedicata al sistema Conai. Il 10 novembre (Sala Ravezzi 1, ore 12,45) ) verranno premiati i vincitori della prima edizione del Bando Conai per Tesi di laurea sull’economia circolare Lingua, in collaborazione con ENEA. Tornano anche gli Stati Generali della Green Economy con i suoi consueti approfondimenti: per l’economia circolare il 7 novembre si terrà l’incontro “Gli indicatori della circolarità per migliorare e misurare i tassi di circolarità nelle imprese” (Sala Neri 1 Hall Sud, ore 15).



Gli appuntamenti Comieco

Numerosi sono anche gli eventi organizzati dai diversi consorzi Conai. Per quanto riguarda Comieco, martedì 7 novembre alle 15.30 ci sarà l’inaugurazione del Paper District al pad. B2, il distretto espositivo organizzato in collaborazione con Federazione Carta e Grafica e UNIRIMA. Alle 17 si terrà invece il convegno “Tracciabilità digitale della filiera cartaria - prima sperimentazione progetto pilota RFID” sempre al Paper District . Mercoledì 8 all’Agora Conai (B1) appuntamento alle 11 con l’incontro “Cartoni per bevande e altri compositi: dove li butto?”, mentre giovedì 9 al Paper District, alle 10, “Economia Circolare nell'Industria della Ristorazione: il caso McDonald's” e alle 11 “Osservatorio Internazionale Maceri: prospettive per il riciclo di carta e cartone”.



Gli appuntamenti Corepla

Corepla organizza l’8 novembre l’incontro “Il riciclo dell'EPS: un'opportunità per l'economia circolare” (16.30); il 9 novembre “La raccolta selettiva delle bottiglie in PET tra esperienze e innovazione”(ore 12); il 10 “La complementarietà del riciclo degli imballaggi in plastica: buone pratiche a confronto” (ore 12). Infine, Corepla parteciperà anche all'evento "Rigenerazione degli imballaggi industriali: qualità del prodotto e tutela dell'ambiente e della salute", organizzato da FIRI venerdì 10 novembre dalle ore 11.00 alle 12.00.

Gli appuntamenti Ricrea

L’appuntamento con Ricrea è invece per il convegno "Acciaio: transizione ecologica tra materie prime, mercato e CBAM", organizzato da Siderweb e Ricrea. Si terrà giovedì 9 novembre (Pad. B1 stand 211-410).