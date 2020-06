Every can counts, la campagna Re-Start che promuove i principi della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare attraverso il riciclo delle lattine per bevande in alluminio

Every Can Counts, il gruppo di lavoro che riunisce 19 Paesi europei, fra i quali l’Italia dove il progetto prende il nome di Ogni Lattina Vale, e che promuove i principi della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare attraverso il riciclo delle lattine per bevande in alluminio, lancia la nuova campagna Re-Start, un’iniziativa per coinvolgere i cittadini europei e ripartire insieme a seguito della pandemia che ha colpito tutto il continente.



La campagna, avviata in simultanea in tutti i Paesi sui canali social e web dei diversi enti di riferimento del progetto, per l’italia il Consorzio CIAL, affronta i temi della ripresa economica e sociale post lockdown, tema comune a milioni di cittadini europei, ai quali ci si rivolge mettendo al centro della ripartenza alcuni principi cardine riassunti in un Manifesto: lavorare insieme per fare la differenza; ascoltare il respiro del mondo; cogliere le occasioni per migliorare; reinventarsi per essere migliore; svegliarsi in un mondo più sano e accogliente, un mondo circolare.



Oltre ad un’attività di promozione e comunicazione, la campagna Re-Start prevede anche alcune challenge sul riciclo, con video e post dei cittadini europei intenti a mostrare, in modo creativo, come riciclano le lattine. Every Can Counts sfida le persone a filmarsi lanciando, o schiacciando e calciando, una lattina di alluminio per fare centro in un bidone, o cestino, nel modo più creativo possibile. Dopo essere partita in Spagna, la sfida del riciclo – #recyclechallenge – approda in tutta Europa come riconoscimento a quanto siano importanti i lavoratori della raccolta dei rifiuti durante questi tempi difficili.



“Siamo entusiasti del fatto che la #RecycleChallenge e la campagna Re-Start siano promosse anche in Italia, grazie all’impegno del Consorzio CIAL. Crediamo siano iniziative davvero coinvolgenti e stimolanti per le persone che seguono il nostro Consorzio. Non solo vogliamo continuare a diffondere il nostro messaggio sull’importanza del riciclo delle lattine per bevande, ma vogliamo anche ringraziare tutti gli addetti alla raccolta dei rifiuti che hanno dimostrato quanto siano essenziali per tutti noi. Riteniamo che questa esperienza aiuterà i consumatori a comprendere il valore dei materiali di imballaggio circolari come l’alluminio” hanno dichiarato Stefano Stellini e Gennaro Galdo, referenti italiani per Every Can Counts/Ogni Lattina Vale.



Con Re-Start, Every Can Counts sta dunque facendo il primo passo con l’obiettivo di un futuro in un mondo più intelligente, più pulito e più sano: un mondo circolare. I cittadini europei hanno acquisito negli ultimi anni una maggiore consapevolezza degli sprechi ed è giunto il momento di diffondere la consapevolezza dei vantaggi dell’economia circolare. È tempo di ricominciare da capo mentre il mondo torna in vita. È un’opportunità per reinventare noi stessi e le nostre società, per rendere il mondo un posto migliore.