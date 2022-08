A supporto del nuovo servizio è prevista una campagna di formazione, informazione e sensibilizzazione. Ruini (Conai): città come miniere urbane, diventino risorse

Il sindaco di Napoli , Gaetano Manfredi, il presidente del Conai, Luca Ruini, e l’amministratore unico di Asia Napoli, Domenico Ruggiero, hanno firmato nei giorni scorsi, nella Sala dei Baroni di Castel Nuovo, un protocollo d’intesa fra il Comune di Napoli, Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) e Asia Napoli.

Con esso si vuole rendere pienamente operativo un nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e dei rifiuti da imballaggio nelle municipalità del Comune scelti per il progetto: per questo motivo il protocollo prevede che si realizzi una mappatura di tutti i servizi di gestione dei rifiuti, anche affidati a terzi, attivi nelle municipalità coinvolte e si prepari un piano di fattibilità sia tecnico e gestionale sia economico. A sostegno del nuovo servizio è poi prevista una campagna di formazione, informazione e sensibilizzazione.

In base all’accordo, sarà compito di Conai fornire al Comune e ad Asia il sostegno necessario a predisporre il nuovo piano tecnico, economico e gestionale del servizio di raccolta differenziata, anche nel coordinare la fase di start-up e nella campagna di comunicazione.



Il commento di Ruini del Conai

"Le nostre città possono davvero trasformarsi in miniere urbane: i rifiuti, soprattutto in un momento di crisi legata a materie prime ed energia, devono essere visti come risorse da cui può rinascere nuova materia o che possono diventare combustibile alternativo alle fonti fossili - ha commentato il presidente Conai, Luca Ruini. - Anche per questo siamo felici di firmare questo protocollo con il Comune di Napoli, capoluogo di una Regione che ha saputo affrontare le emergenze legate ai rifiuti trasformandosi in un esempio per tutto il Sud Italia. In progetti come questo, la volontà politica è il vero motore: dove è presente, si riesce sempre a lavorare in modo efficace, e a ottenere grandi risultati anche in tempi brevi. Mettere a disposizione delle realtà locali competenze e risorse, del resto, è da sempre parte dei nostri compiti istituzionali", ha aggiunto Ruini.

Il sistema di tracciabilità

Più in dettaglio, Conai metterà inoltre a disposizione MySir, il sistema di tracciabilità dei rifiuti finanziato proprio dal consorzio: uno strumento che permetterà di tracciare tutti i flussi di raccolta differenziata del nuovo servizio oggetto del Protocollo d’intesa e, a cascata, un’analisi dei flussi utile a calibrare gli interventi sul sistema di raccolta. Mysir è infatti un sistema di tracciabilità dei rifiuti messo a punto da Conai negli ultimi 15 anni e che permette alle amministrazioni comunali di tracciare tutti i rifiuti che sono oggetto di raccolta differenziata. Dalla raccolta al loro avvio a recupero. È una piattaforma messa a disposizione gratuitamente dal Conai e verrà utilizzata da Asia Napoli.

Nella realizzazione del piano di fattibilità saranno coinvolti tutti i consorzi di filiera del sistema Conai: Ricrea, Cial, Comieco, Rilegno, Corepla, Biorepack e Coreve.