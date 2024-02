L'obiettivo è quello di ridurre il volume dei materiali da imballaggio, alleggerendo e migliorando il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti

Il CONAI, Consorzio nazionale imballaggi, ha donato al comune di Bari otto ecostazioni destinate alla raccolta differenziata selettiva di specifiche tipologie di imballaggi.



Cosa prevede, nel dettaglio

Più nel dettaglio in Puglia arriveranno quattro dispositivi dotati di due bocche per la raccolta di bottiglie in plastica (PET), una bocca per la raccolta di cartoni per bevande (poliaccoppiato), e un sistema di compattazione (PET/CPL). Inoltre, sono inclusi quattro dispositivi con tre bocche ciascuno, destinati alla raccolta di imballaggi in alluminio (lattine per bevande), imballaggi in acciaio (barattoli, tappi, coperchi e scatolette), e imballaggi in vetro (bottiglie e vasetti), insieme a un sistema di compattazione per soli imballaggi in alluminio e acciaio. Il valore complessivo della donazione è di 210mila euro.



I commenti

“Dopo il successo riscontrato con l’installazione delle prime due ecostazioni presso il parco 2 Giugno dall’ottobre 2022, CONAI ha deciso di potenziare questo progetto sperimentale, unico in Italia, per la raccolta selettiva di diverse frazioni di imballaggi, offrendo gratuitamente in comodato d’uso altre otto ecostazioni,” commenta l’assessore all’ambiente barese Pietro Petruzzelli. “L’obiettivo condiviso dall’amministrazione, dal consorzio nazionale e da Amiu Puglia è quello di ridurre il volume dei materiali da imballaggio, alleggerendo e migliorando il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Questo è in linea con l’azione complessiva svolta negli anni per raggiungere il traguardo del 65% di raccolta differenziata. Nelle prossime settimane, definiremo insieme il posizionamento dei nuovi dispositivi e le premialità previste per i cittadini che utilizzeranno le ecostazioni. A nome dell’amministrazione, desidero ringraziare CONAI, che da anni sostiene la città di Bari in questa sfida di civiltà e di rispetto per l’ambiente.”