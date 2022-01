Il Green Game è promosso a livello nazionale nelle scuole superiori sui temi della raccolta differenziata; il Cooking Quiz, invece, è un’iniziativa con un focus specifico sulla cucina e sullo spreco alimentare

La ripresa dei contagi e della pandemia da Covid-19 non ferma le attività didattiche di CIAL e dei Consorzi di filiera per il riciclo degli imballaggi in alluminio, acciaio, vetro, carta e plastica. Attivi ormai da diversi anni, i due progetti per le scuole Green Game e Cooking Quiz dal 2020 si tengono online, grazie ad una piattaforma di interazione innovativa che, solo nell’ultimo anno, ha coinvolto 46.000 studenti.



Green Game

Il Green Game è promosso a livello nazionale nelle scuole superiori sui temi della raccolta differenziata e del riciclo degli imballaggi che tutti noi usiamo in casa ogni giorno: bottiglie, scatole, vaschette, lattine, barattoli, tubetti etc. è un progetto ideato nel 2013 da CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA con l’obiettivo di affiancare i ragazzi e i loro insegnanti nell’educazione ambientale, parte essenziale nella formazione di una cittadinanza attiva e responsabile. Il metodo del Green Game è estremamente innovativo e vincente con gli studenti: tecnologie interattive e sana competizione sono gli ingredienti che in questi anni lo hanno reso un format di successo. Il Green Game ha preso il via da Fermo e proseguirà a ritmo serrato fino al 31 marzo 2022. Coinvolgerà le Scuole italiane che ne faranno richiesta.

Per il suo valore didattico, etico e formativo, Green Game è patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica. Tutte le informazioni su www.greengame.it , dove è anche possibile iscriversi, oltre che sulle pagine ufficiali di Facebook e Instagram. L’iscrizione e la partecipazione sono gratuite.

Cooking Quiz

Il Cooking Quiz, invece, è un’iniziativa con un focus specifico sulla cucina e sullo spreco alimentare, dedicato nello specifico agli istituti alberghieri. Protagonisti del fortunato format gli studenti delle classi 4^ ad indirizzo enogastronomia, sala-vendita e pasticceria, che saranno coinvolti dall’esperto formatore di Peaktime Alvin Crescini e dai prestigiosi Chef e Docenti di ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, in lezioni interattive e coinvolgenti. Ai ragazzi saranno trasferite nozioni e informazioni importanti con l’obiettivo di verificarne poi il grado di apprendimento attraverso la gamification. Sfide individuali per ottenere il punteggio più alto nella propria scuola e vincere un buono per gli acquisti in rete, ma anche gare tra classi per stabilire il gruppo che passerà alla fase successiva, ovvero la Finalissima Nazionale di maggio. In palio Buoni per acquisti in rete, Buoni vacanza e, per il primo classificato al 31 Maggio 2022, un voucher del valore di 5.000 € per entrare in un Corso di Alta Formazione presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Tutti i dettagli su www.cookingquiz.it