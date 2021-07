Il progetto prevede la raccolta dei rifiuti galleggianti lungo gli 800 km di coste italiane attraverso la flotta antinquinamento del Ministero

Anche quest’estate ha preso il via l’appuntamento con “Un sacco in Comune, a tutta plastica!”, la campagna di Corepla patrocinata dal Ministero della Transizione Ecologica per migliorare la qualità della raccolta degli imballaggi in plastica. Lo riferisce una nota, spiegando che l'iniziativa affianca la campagna “Riportiamoli a bordo" per la sensibilizzazione contro la dispersione dei rifiuti nell'ambiente promossa sempre dal Ministero della Transizione Ecologica, in collaborazione con Corepla e Castalia.



Il progetto

Il progetto, avviato a dicembre 2019, prevede la raccolta dei rifiuti galleggianti lungo gli 800 km di coste italiane attraverso la flotta antinquinamento del Ministero. Corepla si occupa di verificare, misurare e analizzare le quantità e la qualità di quello che viene rinvenuto e valutare l’effettiva riciclabilità degli imballaggi in plastica.



I comuni coinvolti

Da Nord a Sud, sono sei i primi Comuni coinvolti che ospitano i porti oggetto dell'iniziativa: Chioggia, Fiumicino, Crotone, Termini Imerese, Marsala e Licata. I Comuni avranno 4 settimane per dimostrare il loro alto livello di sensibilità rispetto alle tematiche ambientali e misurarsi sulla qualità della raccolta differenziata degli imballaggi in plastica che si effettua nel loro territorio. Il Comune che, nel periodo compreso tra il 28 giugno e il 25 luglio 2021, avrà registrato la diminuzione della frazione estranea più significativa in termini percentuali sarà il più virtuoso e riceverà in premio un arredo in plastica riciclata. Durante tutto il periodo della campagna, Corepla sarà presente nei sei Comuni interessati con un’intensa attività di comunicazione sul tema della raccolta differenziata e del riciclo degli imballaggi in plastica.



Le dichiarazioni

"Quella della raccolta della plastica nei mari è un'iniziativa molto importante, che il Ministero della Transizione ecologica sta portando avanti con Corepla e Castalia", ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani. "Ben vengano - ha continuato - le iniziative di sensibilizzazione e informazione sul territorio circa la raccolta differenziata. È da lì che parte una efficace raccolta e quindi la base per un buon riciclo, che rende efficace l'economia circolare. Bisogna investire soprattutto nell'informazione dei più giovani, di cui auspico un pieno coinvolgimento, perché il futuro è loro". “Noi di Corepla - ha dichiarato il Presidente, Giorgio Quagliuolo - lavoriamo costantemente per migliorare la quantità e la qualità della raccolta differenziata nel nostro Paese con un obiettivo preciso: evitare la dispersione nell’ambiente degli imballaggi in plastica e raccoglierli perché con il riciclo possano avere una seconda vita. Differenziare bene i rifiuti non è sempre facile per i cittadini, per questo da anni portiamo avanti campagne di informazione e sensibilizzazione che li indirizzino verso una corretta e consapevole raccolta differenziata. La campagna ‘Un sacco in Comune, a tutta plastica!’ vuole essere uno stimolo affinché i cittadini siano sempre più attenti a fare una raccolta di qualità, ingrediente indispensabile per ottenere un buon riciclo e promuovere una vera economia circolare. Il rispetto per l’ambiente deve diventare uno stile di vita, un atteggiamento da apprendere fin da piccoli e di cui fare tesoro”.