Con una foto o un video si può condividere il proprio impegno per il riciclo o il riuso, creando qualcosa con oggetti di scarto

"Stiamo vivendo una situazione incredibile, come ha detto il nostro presidente Conte ‘è la crisi più grave dal dopoguerra’ ”. Dopo l'emanazione dell’ultimo decreto, ancora più persone sono costrette a rimanere a casa: questo è l'unico modo che tutti noi abbiamo per sconfiggere questo mostro. A tal proposito con il ministero dell'Ambiente abbiamo deciso di lanciare la campagna challenge #RicicloInCasa". Lo annuncia su Facebook il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa.

In che consiste? "Ognuno di noi - spiega il ministro - con una foto o un video condivide il suo impegno per il riciclo o il riuso. Hai creato qualcosa con oggetti di scarto destinati ad essere buttati? Stai dando nuova vita a un imballaggio? In che modo hai organizzato la tua differenziata? Pubblicalo sui social e invita 3 persone a fare altrettanto, sena dimenticare l'hastag #RicicloInCasa". "Magari, chissà, qualcuno potrà prendere spunto dalle tue idee e in questi giorni può rendere più piacevole e utile il proprio stare in casa e, allo stesso tempo, daremo tutti insieme un aiuto all'ambiente" scrive il ministro, che promette di dare il suo contributo alla sfida.