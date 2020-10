Raccolte e avviate al riciclo sull'isola 162.689 tonnellate di carta e cartone: 22.266 tonnellate in più rispetto al 2018. I dati di Comieco

Con quasi 16 punti percentuali in più rispetto al 2018, nel 2019 la Sicilia mette a segno il maggior incremento annuo nella raccolta differenziata di carta e cartone. Complessivamente, sono state raccolte e avviate al riciclo 162.689 tonnellate di carta e cartone, 22.266 tonnellate in più rispetto al 2018. La raccolta media per abitante è di 31,9 kg/anno, mentre sono oltre 7,82 milioni i corrispettivi economici riconosciuti da Comieco ai Comuni siciliani in convenzione.



“L’eccellente risultato registrato in Sicilia è la migliore espressione di un generale miglioramento registrato soprattutto nelle regioni italiane meridionali. Complimenti a tutti i siciliani per il sempre maggior impegno che stanno mettendo nello svolgimento della raccolta differenziata, pratica sostenibile essenziale per la società intera” - commenta Carlo Montalbetti, Direttore Generale Comieco. - Comieco ha gestito direttamente 144.854 tonnellate, ovvero l’89% del totale, riconoscendo ai Comuni convenzionati corrispettivi economici che hanno superato i 7,82 milioni di euro.”



Disaggregando il dato complessivo su base provinciale, emergono andamenti diversi: in provincia di Agrigento sono state raccolte 15.601 tonnellate di carta e cartone, pari a 34,8 kg pro-capite; in quella di Caltanissetta le tonnellate sono state 11.251 tonnellate e 41,1 kg il pro-capite; in provincia di Catania 39.375 tonnellate di carta e cartone raccolte, pari a una raccolta media pro-capite di 35,3 kg; ad Enna 4.788 con 28 kg/ab; in provincia di Messina sono state raccolte

20.454 tonnellate, con una media pro-capite di 31,7 kg; in quella di Palermo 27.981 tonnellate, pari a una media pro-capite di 21,9 kg; in provincia di Ragusa le tonnellate sono state 12.139, con una media pro-capite di 38,1 kg; in quella di Trapani sono state raccolte 16.254 tonnellate di carta e cartone, pari a 37,3 kg/ab mentre in provincia di Siracusa con 14.846 tonnellate e 36,6 kg pro-capite.