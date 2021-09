L’iniziativa è riservata a tutte le aziende che hanno già rivisto l’etichettatura ambientale dei loro imballaggi

C’è tempo fino al 1° ottobre per partecipare alla Call for Good Ideas lanciata da CONAI: le aziende che hanno già rivisto l’etichettatura ambientale dei loro imballaggi alla luce dei nuovi obblighi di legge, in vigore dal 1° gennaio 2022, possono dunque presentare i loro interventi al consorzio tramite un semplice form sul sito ufficiale conai.org. Le etichette entreranno a far parte di una raccolta di casi virtuosi sul sito etichetta-conai.com.



Un’informazione trasparente

Una giuria di esperti selezionerà tra tutte le buone pratiche sette “best ideas” in base alla loro chiarezza e completezza o alla loro efficacia nel prevedere l’uso di strumenti innovativi come canali digitali o altri supporti esterni. Tutte con un obiettivo in comune: assicurare un’informazione trasparente lungo la filiera e aiutare il consumatore finale a fare la raccolta differenziata in modo sempre più corretto.



Un circolo virtuoso

“Il nostro obiettivo, nel lanciare questa raccolta di buone pratiche, è quello di creare una vera e propria collana di esempi di applicazione delle linee guida a livello settoriale sull’etichettatura ambientale - spiega Simona Fontana, responsabile del Centro Studi per l’economia circolare CONAI. - Siamo convinti che casi concreti e indicazioni condivise possano creare un vero e proprio circolo virtuoso fra le aziende, aiutandole a rendere sempre più semplice l’etichettatura ambientale dei loro imballaggi, ma anche a trovare soluzioni che siano friendly per i consumatori finali”.

Saranno poi scelte le “best ideas” di etichettatura del pack per ognuna di queste categorie: piccoli imballaggi, imballaggi neutri da trasporto, preincarti neutri/a peso variabile, imballaggi multilingua/ destinati ad altri paesi, soluzioni digitali di etichettatura ambientale, etichettatura ambientale tramite supporti esterni (come schede tecniche, ddt, etichette). Vi si aggiungerà la categoria “overall”, meritevole per aspetti di chiarezza o completezza.



Il regolamento e il link per l’iscrizione sono disponibili sul sito CONAI nella sezione News, cui è possibile accedere direttamente dalla home page.