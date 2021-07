Lo rivela un sondaggio dedicato alle abitudini di riciclo realizzato contemporaneamente in 15 Paesi europei

Il 96% dei cittadini europei ritiene che la protezione dell'ambiente sia ‘abbastanza o molto importante’, ma solo il 40% afferma di riciclare le lattine delle bevande consumate in viaggio, mentre il 60% sostiene che un maggior numero di bidoni per il riciclaggio negli spazi esterni stimolerebbe a riciclare di più. È quanto emerge da un sondaggio dedicato alle abitudini di riciclo realizzato in occasione di Every Can Counts (‘Ogni Lattina Vale’), progetto di sensibilizzazione ambientale che dal 4 al 6 giugno scorsi si è svolto contemporaneamente in 15 Paesi europei, con l'adesione di Cial, Consorzio Nazionale Imballaggi in Alluminio. Il sondaggio ha coinvolto 8mila cittadini di tutta Europa. ‘Realizzato con materiale riciclabile al 100%’, ‘Riciclabile all’infinito’ e ‘Prodotto e riciclabile in Europa’: sono questi, secondo il sondaggio, i principali requisiti che identificano un imballaggio sostenibile.



Tutti gli attori facciano la loro parte

“Le lattine per bevande in alluminio soddisfano tutti i requisiti per un packaging sostenibile evidenziati dalla maggior parte degli intervistati nella nostra ricerca, il che è molto incoraggiante. Ma è anche chiaro che è necessario lavorare ovunque di più quando si tratta di riciclare in movimento e di mettere i nostri vuoti nel cestino giusto per un corretto smaltimento e riutilizzo dei rifiuti", afferma David Van Heuverswyn, direttore di Every Can Counts Europe. “Questa iniziativa a livello europeo - aggiunge - ha trasmesso un messaggio forte di sensibilizzazione per stimolare in maniera diffusa i principi dell’economia circolare. Se desideriamo centrare l’obiettivo di riciclare il 100% delle lattine in tutta Europa, abbiamo bisogno che tutti gli attori facciano la loro parte: l'industria degli imballaggi metallici, gli Epr, le autorità locali, i marchi, nonché i consumatori.”



L’alluminio torna ai massimi dell' anno

Intanto il prezzo dell'alluminio è in rialzo oggi al London Metal Exchange, in controtendenza rispetto al resto dei metalli industriali, in scia ai timori sull'offerta alimentati dall'annuncio da parte della Russia di applicare dazi all'export. Nel corso della sessione pomeridiana, il metallo utilizzato in larga misura nel settore dell'automotive segna un rialzo dell'1% a 2.532 dollari la tonnellata, non molto distante dal record dell'anno di 2.603 dollari la tonnellata toccati il 10 maggio. Secondo gli analisti, a sostenere le quotazioni giungono anche i tagli alla produzione nella regione cinese dello Yunnan e la decisione da parte del dipartimento del Commercio degli Stati Uniti di istituire un meccanismo di licenze per l'import di metallo.