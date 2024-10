Lo sportello per la presentazione delle istanze sarà attivo fino al 20 dicembre. Sono coinvolti anche gli imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili

Il ministero dell'Ambiente ha comunicato la data di apertura dello sportello online per richiedere il credito d'imposta del 36% relativo alle spese effettuate nel 2023 per l'acquisto di beni prodotti con materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata, oltre agli imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili. Questo incentivo è stato introdotto con il decreto del 2 aprile 2024.



Come fare

Lo sportello per la presentazione delle istanze relative alle spese sostenute nel 2023 sarà attivo dalle ore 12:00 del 21 ottobre 2024, fino alle ore 12:00 del 20 dicembre 2024. Le istanze dovranno avere ad oggetto esclusivamente le spese sostenute dalle imprese nel corso dell’anno 2023 e potranno essere presentate tramite la procedura informatica accessibile al link: https://invitalia-areariservata-fe.n....



Per maggiori informazioni consultare il sito del ministero dell'Ambiente https://www.mase.gov.it/bandi/bando-...