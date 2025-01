La partecipazione è aperta a tutti i giornalisti under quarantacinque che abbiano realizzato un articolo o un servizio radio-televisivo su tematiche green

Sono aperte le candidature alla quarta edizione del Fenice Conai per il giornalismo ambientale giovane, il premio che il Consorzio Nazionale Imballaggi ha istituito pensando alle nuove generazioni di giornalisti che si occupano di ambiente, riciclo e sostenibilità, patrocinato dall’Ordine dei Giornalisti.

La partecipazione è aperta a tutti i giornalisti dai quarantacinque anni in giù che abbiano realizzato un articolo o un servizio radio-televisivo su tematiche green. A segnare inizio e fine del periodo di ammissibilità delle produzioni giornalistiche è sempre la Giornata mondiale della terra, che si celebra ogni anno il 22 aprile: potranno concorrere alla Fenice articoli e servizi apparsi fra il 22 aprile 2024 e il 21 aprile 2025. Per inviare le candidature c’è tempo fino al 1° giugno 2025. La partecipazione al Bando è gratuita.

I due vincitori – uno per la categoria audio-visivo e uno per quella dedicata agli articoli scritti – saranno premiati al Festival del Giornalismo Culturale, main partner del Premio insieme a Legambiente. La cerimonia di consegna delle due Fenici si terrà proprio al Festival che da oltre undici anni anima la città di Urbino a inizio ottobre.

Consulta il Regolamento del Bando 2024

Scarica il form di iscrizione per la categoria scritto

Scarica il form di iscrizione per la categoria audiovisivo

Guida al contributo ambientale

Conai ha pubblicato la nuova “Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale CONAI 2025″, contenente tutte le informazioni e le indicazioni per le imprese consorziate, compresa la modulistica, per gestire gli adempimenti relativi alla partecipazione al sistema consortile e al Contributo Ambientale Conai.