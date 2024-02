Il Consorzio nazionale imballaggi ha messo in consultazione fino alla fine di marzo una bozza di linee guida per la progettazione degli imballaggi di acciaio, nell'ottica "circolare" del riciclo e riutilizzo

È attiva la consultazione pubblica delle Linee guida per la facilitazione delle attività di riciclo degli imballaggi in acciaio. Il documento, frutto della collaborazione con l’Università di Bologna e con i professionisti di Ricrea, Anfima e Firi, nasce con l’obiettivo di fornire indicazioni progettuali efficaci ai progettisti di imballaggi in acciaio; infatti, all’interno della piattaforma vengono messe a disposizione le checklist utili sia in fase di ideazione e sviluppo dell’imballaggio, sia come strumento di valutazione e miglioramento degli imballaggi esistenti. La consultazione pubblica sarà aperta fino al 31 marzo.



Che cosa contiene

All’interno della piattaforma è possibile inserire i commenti sia nella versione in italiano sia nella versione in lingua inglese. Secondo quanto affermato nel documento aperto ai suggerimenti degli operatori, l'obiettivo è quello di fornire indicazioni utili — attraverso linee guida e check-list — ai progettisti e alle aziende coinvolte nella produzione e nell'utilizzo di packaging d'acciaio. Le Linee guida analizzano, in particolare, gli imballaggi di acciaio a uso domestico e industriale, nonché il ruolo del packaging design nel facilitare il riciclaggio e più in generale le azioni di prevenzione a esso associati, in ottica "circolare". Un approccio che ha trovato compiutezza normativa nella riforma del Dlgs 152/2006 ad opera del Dlgs 116/2020 di recepimento della direttiva rifiuti 2018/851/Ue del Pacchetto economia circolare. A essa si affianca tutta la normativa europea successiva, in particolare quella in arrivo dell'ecodesign dei prodotti sostenibili che punta sulla buona progettazione come elemento essenziale per una migliore gestione a fine vita dei prodotti divenuti rifiuti.



Per partecipare e condividere commenti e osservazioni sulla piattaforma online Progettare Riciclo accessibile al link: https://www.progettarericiclo.com/