Conai e l’Università Aldo Moro di Bari, in collaborazione con Reteambiente Formazione, organizzano il corso di alta formazione “Gestione dei rifiuti nell’economia circolare” per 80 laureati triennali e magistrali di Puglia e Basilicata. Il percorso formativo, che rientra nel progetto “Conai Green Jobs” punta a contribuire allo sviluppo di competenze in materia ambientale, al fine di favorire l’inserimento professionale dei giovani laureati nei settori dell’economia circolare.



Come fare

Attraverso un Bando disponibile sul portale dell’Università è possibile sottoporre la propria candidatura per l’accesso al percorso formativo a questo indirizzo: https://www.uniba.it/it/didattica/corsi-universitari-di-formazione-finalizzata/corsi-e-progetti-di-alta-formazione/corsi-alta-formazione-2024-2025/gestione_dei_rifiuti_nell_economia_circolare

I candidati potranno trovare tutte le informazioni utili all’interno del Bando e sottoporre la domanda di partecipazione entro il 24 ottobre 2024.

I primi 80 candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito saranno ammessi a partecipare a titolo gratuito al percorso formativo online di 26 moduli didattici, che verranno erogati dal 12 novembre al 21 gennaio, con lezioni in modalità sincrona su piattaforma telematica.