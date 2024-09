Grazie al coinvolgimento della platea, tra letture e rievocazioni storiche, Roberto Cavallo porta sul palco un viaggio alla scoperta dei rifiuti abbandonati e dei piccoli gesti quotidiani

In attesa del Campionato del Mondo di Plogging, in programma da venerdì 27 a domenica 29 settembre a Bergamo e Gandino, come da tradizione, si terrà il 25 settembre lo spettacolo “Non c’è un pianeta B – Salvare il mondo correndo” scritto e diretto dall’eco-runner e divulgatore ambientale Roberto Cavallo, nonché direttore di gara del World Plogging Championship. Lo spettacolo, ad ingresso gratuito e aperto a tutti grazie al sostegno di Ricrea Consorzio per il riciclo degli imballaggi in acciaio, avrà luogo mercoledì 25 settembre alle 21.00 al Cinema Teatro Loverini di Gandino.

Lo spettacolo

Roberto Cavallo porta sul palco un viaggio alla scoperta dei rifiuti abbandonati e dei piccoli gesti quotidiani che si possono compiere per fare la differenza. Grazie al coinvolgimento della platea, tra letture, rievocazioni storiche e interpretazioni di personaggi impegnati nella sostenibilità, l’originale trama segue la storia di una scatoletta di acciaio che, salvata dal mare, torna a nuova vita. In questo modo, il pubblico viene accompagnato alla scoperta di quanto ciascuno può fare per un futuro sostenibile. "Eccoci dunque arrivati in provincia di Bergamo con un evento diventato ormai un appuntamento per decine di sportivi di tutto il mondo che hanno deciso di mettere a disposizione le loro gambe, il loro cuore, il loro fiato per il loro stesso futuro (e per il futuro di chi verrà dopo di noi) per la bellezza del nostro Pianeta, perché a pensarci bene: non c’è un pianeta b" le parole di Roberto Cavallo in attesa del World Plogging Championship 2024.