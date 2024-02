Le tesi devono esser state prodotte tra il 1° marzo 2023 e il 30 aprile 2024. Verranno premiate le tre migliori con 3mila euro ciascuna

CONAI, con il supporto tecnico di ENEA, Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, promuove la seconda edizione del “Bando CONAI per Tesi di Laurea 2023-2024” per l’assegnazione di tre premi economici a tesi di laurea magistrale dedicate ai temi dell’economia circolare. Sulla base di una convenzione siglata nel 2022, CONAI ed ENEA promuovono lo sviluppo ed implementazione di tecnologie e metodologie per l’uso e la gestione efficiente delle risorse, il rafforzamento dell’utilizzo di tecnologie per il riutilizzo, il riciclo, il recupero e la valorizzazione di rifiuti di imballaggio e materiali, e l’eco-innovazione di prodotto finalizzata alla chiusura del ciclo di prodotti e materiali in ottica di economia circolare. In tale ambito verranno valorizzate tre tesi di laurea magistrali attinenti alle tematiche dell’economia circolare al fine di incentivare la formazione e la crescita delle competenze in tale settore, in un’ottica di sviluppo dei Green Jobs.

Come fare

Saranno riconosciuti da CONAI tre premi economici per la redazione di tre tesi su temi quali, a titolo esemplificativo, le strategie adottate dalle imprese per promuovere sostenibilità e circolarità dei prodotti e/o degli imballaggi, l’innovazione tecnologica nei settori del riciclo e recupero dei materiali, le strategie di decarbonizzazione delle imprese, il packaging sostenibile, l’ecodesign di prodotti e/o imballaggi. Ciascuno dei tre premi di laurea, che verrà assegnato tramite selezione, è costituito da una somma complessiva pari a € 3.000,00 netti, senza particolari vincoli d’uso. Le tesi devono esser state prodotte tra il 1° marzo 2023 e il 30 aprile 2024. Potranno essere inviate insieme al modulo di partecipazione alla mail greenjobs(at)conai.org

Scarica il Regolamento del Bando con i principi generali e le modalità di adesione al Bando: Premio_Conai_Tesi_di_Laurea_2023_2024_Bando_def