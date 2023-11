La partecipazione è aperta a tutti i giornalisti con meno di quarantacinque anni che abbiano realizzato un articolo o un servizio radio-televisivo su tematiche green

Sono aperte le candidature alla terza edizione della Fenice CONAI per il giornalismo ambientale giovane, il premio che il Consorzio Nazionale Imballaggi ha istituito pensando alle nuove generazioni di giornalisti che si occupano di ambiente, riciclo e sostenibilità, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dall’Ordine dei Giornalisti.



Come fare

La partecipazione è aperta a tutti i giornalisti al di sotto dei quarantacinque anni che abbiano realizzato un articolo o un servizio radio-televisivo su tematiche green. A segnare inizio e fine del periodo di ammissibilità delle produzioni giornalistiche è sempre la Giornata mondiale della Terra, che si celebra ogni anno il 22 aprile: potranno concorrere alla Fenice articoli e servizi apparsi fra il 22 aprile 2023 e il 21 aprile 2024. Per inviare le candidature c’è tempo fino al 1° giugno 2024.

I due vincitori – uno per la categoria audio-visivo e uno per quella dedicata agli articoli scritti – saranno premiati al Festival del Giornalismo Culturale, che si conferma main partner del Premio: la cerimonia di consegna delle due Fenici si terrà proprio al Festival che da oltre undici anni anima la città di Urbino a inizio ottobre, uno degli eventi di maggior rilievo nel panorama del giornalismo italiano. I nomi di tutti i giurati che selezioneranno i vincitori saranno svelati nelle prossime settimane. La statuetta che assegneranno è ovviamente la Fenice a sette code che spiega le ali, simbolo di rinascita anche per i materiali di imballaggio, realizzata in metallo cromato sottoposto a un processo galvanico, che poggia su una base in pietra lavica. È stata ideata da un gruppo di studenti della Scuola del Design del Politecnico di Milano.

"Un’importante occasione per valorizzare il lavoro dei nuovi professionisti dell’informazione - commenta Ignazio Capuano, presidente CONAI -. Le tematiche ambientali sono sempre più complesse e delicate: per trattarle e per fare informazione sul mondo della sostenibilità servono preparazione e grande capacità di analisi. Sostenere il lavoro di chi opera in questo campo ogni giorno è un’attività molto vicina ai compiti istituzionali di CONAI".

Il regolamento completo del bando Fenice CONAI per il giornalismo ambientale giovane è disponibile sul sito ufficiale di CONAI alla pagina www.conai.org/notizie/bando-fenice-conai-per-il-giornalismo-ambientale-giovane-terza-edizione