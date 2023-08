Si tratta di un film di Sophie Farkas Bolla, tenera storia di amicizia e rispetto per la natura ambientato nel Quebec del 1940

È il canadese “Adventures in the Land of Asha (Jules au pays d'Asha)” a vincere il premio speciale come miglior film che affronta tematiche legate a sostenibilità e ambiente al Giffoni Film Festival 2023: il CONAI Special Award per il miglior film ambientale è stato assegnato al lungometraggio di Sophie Farkas Bolla, tenera storia di amicizia e rispetto per la natura ambientato nel Quebec del 1940, prima coperto di neve e poi reso verde e rigoglioso dalla primavera.



La storia

Quando il piccolo Jules (Alex Dupras), cacciato da scuola per una rara malattia alla pelle, si avventura nella foresta alla ricerca del suo cane Spark, incontra Asha (Gaby Jourdain), una ragazza indigena canadese. Il loro viaggio verso l’altro lato della boscaglia si rivelerà anche una scoperta della natura e della sua bellezza segreta. Un successo per la montatrice canadese al suo esordio alla regia di un lungometraggio, dopo i corti Les chroniques de l'autre, Istvan et la truite à fourrure e When Monsters Were Real: Sophie Farkas Bolla si impone a Giffoni grazie a un film che meglio di tutti gli altri ricorda alle nuove generazioni l’importanza di salvaguardare il Pianeta e il suo habitat, con una regia che usa il passare delle stagioni come strumento narrativo e che trasforma in co-protagonista anche il paesaggio, investito della bellissima luce della fotografia di Simran Dewan.



Le parole di Capuano

Ignazio Capuano, presidente di CONAI, il Consorzio senza scopo di lucro che in Italia garantisce il corretto avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio e che assegna il premio al Festival, commenta: «Un film che riesce a raccontare i valori del rispetto della natura e della sua tutela attraverso una bellissima storia d’amicizia. Siamo molto felici di assegnare il nostro premio speciale ad Adventures in the Land of Asha: una pellicola che ci ricorda come la Terra non appartenga ad un solo uomo, ma siano gli uomini ad appartenere alla Terra». La statuetta assegnata al miglior film ambientale rappresenta una fenice a sette code in metallo cromato rosso, che spiega le ali e poggia su una base in pietra lavica. È stata progettata da un gruppo di studenti della Scuola del Design del Politecnico di Milano.